金門首座共融式公園即將啟用 楊鎮浯偕主管搶先試玩
金門首座共融式公園即將啟用！位在金城莒光湖畔的共融式公園經過將近5個月的施工，預計於5月2日正式開幕啟用，縣長楊鎮浯今天偕同相關單位主管視察，了解現場各項設施的施作情形，也體驗部分設施，希望這座金門第一座的共融公園，能給鄉親一個安全、舒適、好玩的共融休憩的友善環境。
楊鎮浯今天在養工所長吳志偉、工務處長許鴻志、金城鎮長李誠智、教育處長羅德水、林務所長鐘立偉等人的陪同下，視察位在莒光湖東側的共融式公園，這塊占地約3千平方公尺的空地，經規劃後，將成為金門的第一座共融公園。
楊鎮浯表示，他從上任以來，一直想打造讓親子、小朋友乃至青少年都能樂活成長的環境，因此在教育方面，向下札根推動幼幼班，降低幼兒園的生師比；創造好的環境，在各個鄉鎮建立親子館；還有在金城鎮公所配合、養工所積極辦理下，即將啟用的金門第一座共融式公園。
金城莒光湖共融式公園預計於5月2日正式開幕啟用，希望透過事先縝密的規劃，在啟用後，能讓鄉親感受到設施帶來的休閒與歡樂。配和共融公園開幕啟用，教育處也將規劃一系列琳瑯滿目的活動讓親子一同歡樂，相信屆時會吸引許多人到場參與。
縣府也提及，共融公園的設施，採用與過去不同的決策形成過程，邀請許多公民參與，讓大家透過對話，透過工作坊的形式，由鄉親共同發想，包括構想、樣貌、圖案，把自己想像中的共融公園描繪出來，將之落實到設計與施工中，做出符合大家需要的。
公園強調「共融」，因此周邊的環境、道路都做了整理，洗手間改造成適合身障朋友使用，男女廁所也設置尿布台，希望營造成大家都能使用的環境。在園區內規畫設置了14組的遊具設施，包含針對身障朋友的遊具設施（如鞦韆）與友善環境，幾乎每一遊具都考慮到身障朋友的輪椅移動動線與擺放。
據了解，在金城共融式公園啟用後，其他鄉鎮也將陸續興造共融式公園，讓金門成為一個友善、無障礙，適合所有人移居的島嶼。
養工所表示，經過廣泛收集意見，將莒光公園共融式遊戲場定位以生態為主軸，做設計發想，其遊具設施更多達十幾種，例如:鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等遊樂設施，後經109年10月31開工，110年3月底完工，目前已成初驗辦理驗收作業中，其中兒童遊戲場亦已取得第三認證單位台灣檢驗科技股份有限公司合格報告書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言