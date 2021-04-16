金門首座共融式公園即將啟用 楊鎮浯偕主管搶先試玩

金門首座共融式公園即將啟用！位在金城莒光湖畔的共融式公園經過將近5個月的施工，預計於5月2日正式開幕啟用，縣長楊鎮浯今天偕同相關單位主管視察，了解現場各項設施的施作情形，也體驗部分設施，希望這座金門第一座的共融公園，能給鄉親一個安全、舒適、好玩的共融休憩的友善環境。

楊鎮浯今天在養工所長吳志偉、工務處長許鴻志、金城鎮長李誠智、教育處長羅德水、林務所長鐘立偉等人的陪同下，視察位在莒光湖東側的共融式公園，這塊占地約3千平方公尺的空地，經規劃後，將成為金門的第一座共融公園。

楊鎮浯表示，他從上任以來，一直想打造讓親子、小朋友乃至青少年都能樂活成長的環境，因此在教育方面，向下札根推動幼幼班，降低幼兒園的生師比；創造好的環境，在各個鄉鎮建立親子館；還有在金城鎮公所配合、養工所積極辦理下，即將啟用的金門第一座共融式公園。

金城莒光湖共融式公園預計於5月2日正式開幕啟用，希望透過事先縝密的規劃，在啟用後，能讓鄉親感受到設施帶來的休閒與歡樂。配和共融公園開幕啟用，教育處也將規劃一系列琳瑯滿目的活動讓親子一同歡樂，相信屆時會吸引許多人到場參與。

縣府也提及，共融公園的設施，採用與過去不同的決策形成過程，邀請許多公民參與，讓大家透過對話，透過工作坊的形式，由鄉親共同發想，包括構想、樣貌、圖案，把自己想像中的共融公園描繪出來，將之落實到設計與施工中，做出符合大家需要的。

公園強調「共融」，因此周邊的環境、道路都做了整理，洗手間改造成適合身障朋友使用，男女廁所也設置尿布台，希望營造成大家都能使用的環境。在園區內規畫設置了14組的遊具設施，包含針對身障朋友的遊具設施（如鞦韆）與友善環境，幾乎每一遊具都考慮到身障朋友的輪椅移動動線與擺放。

據了解，在金城共融式公園啟用後，其他鄉鎮也將陸續興造共融式公園，讓金門成為一個友善、無障礙，適合所有人移居的島嶼。