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屏東縣府成立動物疫災應變中心 全力防堵牛結節疹

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府近期將派員前往轄內養牛場牛隻健康情形訪查。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府近期將派員前往轄內養牛場牛隻健康情形訪查。圖／屏東縣政府提供

新北市爆發台灣首例牛結節疹確診病例，屏東縣政府今天緊急成立動物疫災應變中心，將全面巡查縣内194處養牛畜牧場，同時進行防疫宣導、落實防疫檢查、採樣等工作，全力防堵疫情入侵。

屏東是牛隻飼養重鎮，主要集中萬丹、里港等鄉鎮，縣府統計，全縣養牛場有194場，飼養約2萬7257頭，分別為，101場乳牛，約有2萬569頭，78場肉牛約6624頭，17場役牛約64頭，場數及牛隻飼養頭數居全國第二。

縣府農業處指出，牛確診牛結節疹後，會造成泌乳量下降，進而造成生產損失，目前已啟動防疫作為，成立牛結節疹緊急應變中心，近日內將派員完成全縣194處養牛場疫情訪視調查，加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及隨時檢查牛隻健康情形等防疫宣導。

農業處表示，養牛場應配合加強進出場區人員、車輛的管控及清潔消毒，尤其必須避免糞肥堆積，場區周邊更要定期進行清掃，減少病媒蚊孳生，若發現場內牛隻有疑似病例，應立即聯絡牧場獸醫師及直接通報農業處，如有隱匿疫情者將依法裁罰，經撲殺牛隻不予補償，大家共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

農業處提醒，牛結節疹只感染牛、水牛等動物，並非人畜共通傳染疾病，民眾不必恐慌，養牛戶務必做好場區病媒蚊防範措施，全面防堵牛結節疹，避免造成養牛產業損失。

屏東縣政府近期將派員至養牛場周遭環境消毒。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府近期將派員至養牛場周遭環境消毒。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府近期將派員至養牛場周遭環境消毒。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府近期將派員至養牛場周遭環境消毒。圖／屏東縣政府提供

牛結節疹

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