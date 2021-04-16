無障礙之家燕巢家園啟用 首創情緒行為輔導專區

高雄市第九處身心障礙者全日型照護機構今天落成，市長陳其邁、伊甸基金會董事長羅紀琼替無障礙之家燕巢家園剪綵啟用，此處全日照機構擁有全國首創的「情緒行為輔導專區」，提供身障者一對一專業輔導與陪伴。陳其邁表示，市府朝每個行政區一處全日照護機構、每個國中學區一處日間機構為努力目標。

為提供身心障礙者24小時照護，高市府社會局成立無障礙之家附設燕巢家園，委託伊甸基金會經營，可容納120人。社會局指出，燕巢家園由退輔會岡山榮民之間無償撥用土地，107年動工興建，採用「高雄厝」綠能設計，地面5樓、地下1樓，內設寢室、牙科診療、交誼廳、園藝休閒等設備。

今天上午，燕巢家園剪綵啟用，市長陳其邁參觀內部，並與身障朋友一起上手工藝課。陳其邁表示，高市共有24家身障者服務機構、全天候照護機構9家，在政府長照規畫中，住宿型機構最難，身障者長照挑戰也很困難，市府成立高雄共好平台媒合資源，盼每個行政區都能設一個身障者住宿型機構。

全台身障者日照機構中，燕巢家園首創「嚴重情緒行為專區」，整合護理、教保、社工等領域專業人員提供服務。主任楊意賢指出，專區可容納10人，類似醫院急診室概念，一人一室的獨立空間、運動休閒室與團體諮商室，智能障礙、腦性麻痺等中重度病患若出現嚴重情緒障礙，專業人員提供一對一陪伴照顧。