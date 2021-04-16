黑鳶候鳥小茄子返中國北方 遷移路徑完整追蹤

身上裝有衛星追蹤器的「小茄子」，是台灣首度證實為候鳥的黑鳶，一度失去訊息，屏東科技大學表示，小茄子昨天已回到中國山東，這是首次完整追蹤亞洲候鳥黑鳶的遷移路徑。

黑鳶「小茄子」是去年2月因老鼠藥中毒，在屏東的一處茄子園內被發現，由農夫緊急用機車送到屏科大保育類野生動物中心治療，康復後由屏科大鳥類生態研究室繫上衛星追蹤器，在當年4月底野放。

野放後不久「小茄子」就創下多項紀錄，包括一天從屏東跨越中央山脈飛到宜蘭，幾天後甚至出海飛到中國山東，跌破許多專家眼鏡，首次證實台灣黑鳶有候鳥族群。

屏科大表示，小茄子去年在山東度過整個夏天，期間一度未回傳訊號，讓研究團隊誤以為是發報器故障，後來證實是停留在沒有手機訊號的地方，直到牠去年10月啟程南下，追蹤器一口氣把失聯期間的定位點一次回傳，再次創造驚奇。

屏科大表示，「小茄子」在往南移動到廈門之後，並未選擇渡海回到台灣，而是停留在廣東汕頭一帶度冬，直到今年4月3日再次啟程北返回到山東，經過13天約1800公里的旅程，15日已回到去年在山東的度夏地。

屏科大生物資源研究所博士生林惠珊表示，研究團隊過去已追蹤數十隻的黑鳶，只有「小茄子」表現出候鳥習性，這是首次完整追蹤亞洲候鳥黑鳶的遷移路徑；過去鳥類學界對亞洲黑鳶的遷徙狀況所知甚少，各國學者都相當關注「小茄子」的遷徙路線。

林惠珊表示，「小茄子」第2次北返回到同一個度夏地，顯示對度夏地可能有忠誠性，由於「小茄子」已屆繁殖年齡，今年有機會在山東首次繁殖，將持續關注。

屏科大鳥類生態研究室也特別呼籲，減少使用老鼠藥，避免鼠類天敵間接中毒；此外，研究團隊為了增加大眾對黑鳶的認識，今年也首次在屏東架設黑鳶巢的直播頻道，讓民眾可以透過網路24小時觀察黑鳶育雛行為（直播網址:https://www.youtube.com/watch?v=d-vMtGDz2cw）