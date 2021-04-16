快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

黑鳶候鳥小茄子返中國北方 遷移路徑完整追蹤

中央社 / 屏東縣16日電

身上裝有衛星追蹤器的「小茄子」，是台灣首度證實為候鳥的黑鳶，一度失去訊息，屏東科技大學表示，小茄子昨天已回到中國山東，這是首次完整追蹤亞洲候鳥黑鳶的遷移路徑。

黑鳶「小茄子」是去年2月因老鼠藥中毒，在屏東的一處茄子園內被發現，由農夫緊急用機車送到屏科大保育類野生動物中心治療，康復後由屏科大鳥類生態研究室繫上衛星追蹤器，在當年4月底野放。

野放後不久「小茄子」就創下多項紀錄，包括一天從屏東跨越中央山脈飛到宜蘭，幾天後甚至出海飛到中國山東，跌破許多專家眼鏡，首次證實台灣黑鳶有候鳥族群。

屏科大表示，小茄子去年在山東度過整個夏天，期間一度未回傳訊號，讓研究團隊誤以為是發報器故障，後來證實是停留在沒有手機訊號的地方，直到牠去年10月啟程南下，追蹤器一口氣把失聯期間的定位點一次回傳，再次創造驚奇。

屏科大表示，「小茄子」在往南移動到廈門之後，並未選擇渡海回到台灣，而是停留在廣東汕頭一帶度冬，直到今年4月3日再次啟程北返回到山東，經過13天約1800公里的旅程，15日已回到去年在山東的度夏地。

屏科大生物資源研究所博士生林惠珊表示，研究團隊過去已追蹤數十隻的黑鳶，只有「小茄子」表現出候鳥習性，這是首次完整追蹤亞洲候鳥黑鳶的遷移路徑；過去鳥類學界對亞洲黑鳶的遷徙狀況所知甚少，各國學者都相當關注「小茄子」的遷徙路線。

林惠珊表示，「小茄子」第2次北返回到同一個度夏地，顯示對度夏地可能有忠誠性，由於「小茄子」已屆繁殖年齡，今年有機會在山東首次繁殖，將持續關注。

屏科大鳥類生態研究室也特別呼籲，減少使用老鼠藥，避免鼠類天敵間接中毒；此外，研究團隊為了增加大眾對黑鳶的認識，今年也首次在屏東架設黑鳶巢的直播頻道，讓民眾可以透過網路24小時觀察黑鳶育雛行為（直播網址:https://www.youtube.com/watch?v=d-vMtGDz2cw

屏科大 屏東 直播

延伸閱讀

追蹤將滿周年！ 黑鳶候鳥小茄子再度啟程回到北方

山東港口首季度吞吐量 創新高

鳥類友善咖啡 成綠能產品新寵

鴻海三路出擊 拓大陸版圖

相關新聞

高雄美食賽一波波 24日鹹酥雞5月小火鍋6月餐酒館

高雄市首推的「鹹酥雞嘉年華」預計本月24日展開。「鹹酥雞嘉年華」之後，高雄還有那些美食競賽？高雄市觀光局長周玲妏今天向議...

台灣獼猴已夠頭痛了又來綠鬣蜥 高市要花400萬移除

高雄市議員曾俊傑今天在高雄市議會農林部門質詢時表示，高雄市民爬柴山時會遇到台灣獼猴，日居時可能碰到綠鬣蜥，這兩種野生動物...

屏東26處家庭托顧服務 原鄉布建率逾6成

屏東縣截至今年3月，共有26家特約家庭托顧服務單位，考量原鄉地區照顧資源布建不易，且必須因地制宜，因此以原鄉居多，布建率...

當東方美人茶遇上高粱 新竹縣府參訪金門進行交流

新竹縣政府與縣議會一連3天前往金門考察，針對公辦住宅、教育改革、觀光發展等議題進行縣政交流，新竹縣長楊文科會晤金門縣長楊...

金門環島北路后盤山路段 速限調降為50公里

金門環島北路后盤山村落路段經常傳出有交通事故，金門縣觀光處今天表示，環島北路二段后盤山村落路段自明（17）日起，行車最高...

宣導垃圾不落海 金門環保局大推回收換好禮

金門的海漂垃圾很多，為了減少海洋廢棄物產生以及加強宣導垃圾不落海觀念，金門縣環保局於4月20日起每月雙數周二上午8時至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。