高雄美食賽一波波 24日鹹酥雞5月小火鍋6月餐酒館

高雄市首推的「鹹酥雞嘉年華」預計本月24日展開。「鹹酥雞嘉年華」之後，高雄還有那些美食競賽？高雄市觀光局長周玲妏今天向議會報告，5月份將進行小火鍋大賽，6月預計是餐酒館，7月的美食賽還在網路投票中。

高雄市觀光局規畫，鹹酥雞嘉年華24日將在大遠百戶外廣場展開，31家經網路、民眾現場評選出的店家要同場較勁。

觀光局表示，24日要參賽的店家，包括苓雅區深耕16年的在地鹹酥雞、隱藏在巷子裡的文青炸雞鋪、有麻辣特色口味鹹酥雞、撒上中藥調製的祕方店家、獨門泰式沾醬鹹酥雞等。

周玲妏表示，去年舉辦的肉燥飯爭霸賽在網路吸引10萬人關注，比賽之後追蹤各參賽店家來客量，平均增加近3成的營業額。

繼鹹酥雞嘉年華之後，高雄市的美食賽未停止，目前已排定5月份是小火鍋大賽，6月是餐酒館，7月份的內容現在網路上由民眾上網推薦，接受票選的美食有羊 肉爐、海鮮粥、鍋燒意麵、冰品、麵線糊、牛肉麵、鴨肉飯（麵）、旗津海產。

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