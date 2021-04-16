聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東26處家庭托顧服務 原鄉布建率逾6成
屏東縣截至今年3月，共有26家特約家庭托顧服務單位，考量原鄉地區照顧資源布建不易，且必須因地制宜，因此以原鄉居多，布建率達66.7%。此外，托顧家庭的照服員，除能幫助需照顧者，也能一併照護家人穩定收入，落實在地老化的理念。
今年屏東縣長照需求的人口，推估約3萬3192人，為提升長照資源涵蓋率與可行性，並增加長照服務使用率，屏東縣政府推動多元的長期照顧服務模式，分別為居家服務、日間照顧中心及住宿型機構外，以及「家庭托顧」。
縣府指出，家庭托顧屬長期照顧服務法所定的社區式服務，照顧型態則介於居家與社區照顧間的模式，如同保母在自家裡照顧幼兒，民眾將失能長輩或身心障礙者就近送到托顧家庭接受照顧。
托顧家庭的照服員，最多可照顧4名失能者，且在照顧自家人的同時，可透過照顧其他人以穩定收入，並維持家庭功能的完整性。
縣府統計，截至今年3月，屏東縣特約家庭托顧服務單位共有26家，分別位於屏東市、霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉、潮州鎮、泰武鄉、來義鄉及牡丹鄉，並以原鄉居多，布建率達66.7%，考量原鄉地區照顧資源布建不易，且必須因地制宜。
縣府表示，透過布建家庭托顧資源，讓失能者可在熟悉的環境接受照顧，同時在托顧家庭除提供失能者身體照顧、日常生活照顧服務與安全性照顧、備餐服務外，也會安排照顧服務員認知訓練，並依據他們的意願與能力協助參與社區活動，維持社交機會與空間，落實在地老化的理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言