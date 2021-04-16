屏東26處家庭托顧服務 原鄉布建率逾6成

屏東縣截至今年3月，共有26家特約家庭托顧服務單位，考量原鄉地區照顧資源布建不易，且必須因地制宜，因此以原鄉居多，布建率達66.7%。此外，托顧家庭的照服員，除能幫助需照顧者，也能一併照護家人穩定收入，落實在地老化的理念。

今年屏東縣長照需求的人口，推估約3萬3192人，為提升長照資源涵蓋率與可行性，並增加長照服務使用率，屏東縣政府推動多元的長期照顧服務模式，分別為居家服務、日間照顧中心及住宿型機構外，以及「家庭托顧」。

縣府指出，家庭托顧屬長期照顧服務法所定的社區式服務，照顧型態則介於居家與社區照顧間的模式，如同保母在自家裡照顧幼兒，民眾將失能長輩或身心障礙者就近送到托顧家庭接受照顧。

托顧家庭的照服員，最多可照顧4名失能者，且在照顧自家人的同時，可透過照顧其他人以穩定收入，並維持家庭功能的完整性。

縣府統計，截至今年3月，屏東縣特約家庭托顧服務單位共有26家，分別位於屏東市、霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉、潮州鎮、泰武鄉、來義鄉及牡丹鄉，並以原鄉居多，布建率達66.7%，考量原鄉地區照顧資源布建不易，且必須因地制宜。

縣府表示，透過布建家庭托顧資源，讓失能者可在熟悉的環境接受照顧，同時在托顧家庭除提供失能者身體照顧、日常生活照顧服務與安全性照顧、備餐服務外，也會安排照顧服務員認知訓練，並依據他們的意願與能力協助參與社區活動，維持社交機會與空間，落實在地老化的理念。