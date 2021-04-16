當東方美人茶遇上高粱 新竹縣府參訪金門進行交流

新竹縣政府與縣議會一連3天前往金門考察，針對公辦住宅、教育改革、觀光發展等議題進行縣政交流，新竹縣長楊文科會晤金門縣長楊鎮浯時，特別贈送新竹特產東方美人茶，也表示要大力向金門酒廠學習觀光產業鏈。

楊文科認為，金門縣曾是國家防衛重要展略位置，現今時空轉換，金門把完整保存下來的戰事歷史，轉型發展觀光產業，結合金門酒廠公司，成功擦亮金門縣的招牌。

他也指出，金門縣戶籍人口約14萬人，觀光資源豐盛，但去年新冠肺炎疫情爆發，造成小三通停航，旅客人數驟減，金門酒廠銷售量隨之降低，面對如此逆勢，金門縣長楊鎮浯帶領團隊推動「紓困三方、振興百業」產業輔導措施，讓金門縣經濟得以持續繁榮發展。

金門縣長楊鎮浯表示，金門是離島縣市，在施政過程中，除了盡力將本島業務做好外，更要幫金門結交更多好朋友、增加更多資源讓金門更好，楊文科這2年上任以來對於新竹縣政的推動以及規劃是有目共睹，是金門縣政府要向新竹縣政府學習的地方。

楊鎮浯更近一步提到，金門除了富有戰地歷史文化，在金門這座小島上登入的文化資產是全台第2名，閩南聚落的數量也是名列前茅，歡迎新竹縣民前來旅遊參觀。

會後楊文科也至金門當地風景參訪，包含莒光樓、金門防衛指揮部所所屬設施「擎天廳」、金門酒廠公司。

楊文科在行程中說到，因應後疫情時代，新竹縣如何發展觀光、增加國旅人次，得向金門縣政府學習，尤其金門酒廠成功發展帶動了一整個橫跨「農業、製造業、服務業」的產業鏈實屬不易，疫情影響下，調整策略外銷改內銷，針對年輕人的市場加強研發及推廣推出屬於年輕人的高粱酒，非常值得新竹縣政府效法學習。