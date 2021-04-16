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金門環島北路后盤山路段 速限調降為50公里

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
環島北路二段后盤山路段，將從明日起原速限60公里調降至50公里。圖／金門縣觀光處提供
環島北路二段后盤山路段，將從明日起原速限60公里調降至50公里。圖／金門縣觀光處提供

金門環島北路后盤山村落路段經常傳出有交通事故，金門縣觀光處今天表示，環島北路二段后盤山村落路段自明（17）日起，行車最高速限由時速60公里調降為時速50公里，呼籲民眾行經該路段，務必要遵守速限規定，以免違規超速遭取締處罰。　

金門縣觀光處表示，后盤山西山社區反映環島北路二段后盤山為彎曲斜坡路段且駕駛人車速普遍過快，危及社區民眾行的安全；經相關單位實地現勘並提送金門縣道路交通安全聯席會報審議決議，為提醒駕駛人減速慢行，除先行調降速限(原速限60公里調降至50公里)外，警察單位也將加強該路段之事故防制勤務，執行機動測速取締，以維護用路人安全。

觀光處近日已完成設置速限50的標誌，並從明日起正式實施，為維護用路人安全，請行經該路段車輛務必減速，依速限規定行駛。

后盤山西山社區反映環島北路二段后盤山為彎曲斜坡路段且駕駛人車速普遍過快，危及社區民眾行的安全，該路段，明日起原速限60公里調降至50公里。圖／金門縣觀光處提供
后盤山西山社區反映環島北路二段后盤山為彎曲斜坡路段且駕駛人車速普遍過快，危及社區民眾行的安全，該路段，明日起原速限60公里調降至50公里。圖／金門縣觀光處提供

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