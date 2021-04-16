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宣導垃圾不落海 金門環保局大推回收換好禮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局於4月20日起每月雙數周二上午至金湖鎮新湖漁港，舉辦「金幸福港區資收站 回收換好禮」活動，活動期程至12月底為止。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局於4月20日起每月雙數周二上午至金湖鎮新湖漁港，舉辦「金幸福港區資收站 回收換好禮」活動，活動期程至12月底為止。圖／金門縣環保局提供

金門的海漂垃圾很多，為了減少海洋廢棄物產生以及加強宣導垃圾不落海觀念，金門縣環保局於4月20日起每月雙數周二上午8時至12時假金湖鎮新湖漁港，舉辦「金幸福港區資收站 回收換好禮」活動，活動期程至12月底為止，漁民或民眾可攜帶資收物至活動攤位兌換好禮，兌換品項數量有限，換完為止。

金門縣環保局表示，此次回收換好禮活動回收項目有廢玻璃容器、廢塑膠容器、廢鐵罐、廢鋁罐、寶特瓶、鋁箔包等，各30個為一單位及紙容器(皆需清洗無汙漬) 60個為一單位，一單位可兌換宣導品一份並贈送環保局自製廚餘堆肥包乙份，每人限換二份，數量有限換完為止。

環保局表示，新湖漁港自去年4月開辦，109年度共回收廢塑膠容器1314公斤、廢玻璃容器495公斤、廢鐵容器190公斤、廢鋁容器134公斤、廢紙容器535公斤、廢鋁箔包570公斤，共有922人參與金幸福資收站回收宣導兌換活動，民眾反應熱烈。

環保局也指出，今年度接續舉辦兌換活動回饋民眾，並希望藉由宣導民眾將身邊的資源回收物正確地分類、落實資源回收之外，也應從生活中源頭減量，儘量減少使用一次性物品，降低廢棄物排出，才可有效降低海洋廢棄物產生，共同守護我們的海洋環境。

縣府也提醒，回收前請依照回收步驟分類回收，玻璃瓶需排空內容物後清洗，並須保持完整避免破損造成傷害，廢塑膠容器、廢鐵罐、廢鋁罐、寶特瓶、鋁箔包及紙容器等亦須排空內容物後清洗，並壓縮減積，俾減少後端人員工作負擔，也可以使回收物不易孳生蚊蟲及醱酵發臭，才不會讓可回收利用的資源，變成又髒又臭的垃圾。

金門 廢棄物 資源回收

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