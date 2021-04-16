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台灣獼猴已夠頭痛了又來綠鬣蜥 高市要花400萬移除

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市的台灣獼猴一直是柴山周邊居民的困擾。圖／本報資料照片
高雄市的台灣獼猴一直是柴山周邊居民的困擾。圖／本報資料照片

高雄市議員曾俊傑今天在高雄市議會農林部門質詢時表示，高雄市民爬柴山時會遇到台灣獼猴，日居時可能碰到綠鬣蜥，這兩種野生動物令民眾頭痛，希望農業局設法宣傳防範。農業局長張清榮表示，去年開出一張罰單罰餵食獼猴的登山客，會再加強宣導；對於綠鬣蜥，農業局以400萬元委外協助移除。

曾俊傑說，台灣獼猴一直是登柴山的人、柴山周邊居民、農民、甚至中山大學學生很頭痛的問題，獼猴搶登山客的食物，不斷騷擾居民、摘食農民栽種的水果，也會到中山大學宿舍搶食，農業局要設法改善，加強宣傳不要餵食、不接觸獼猴，雖然舉證民眾餵食獼猴困難，但如發現餵食也要開罰。

張清榮表示，對於台灣獼猴，農業局有補助農民裝設電網，每案最多補助4萬5000元，也宣導不餵食、不接觸、不干擾，另委託29名志工、保全到獼猴常出沒的地方巡視，防止民眾餵食和獼猴干擾民眾。

農業局表示，去年有開罰一案餵食獼猴者，是市民檢舉。

曾俊傑說，綠鬣蜥不只出現在郊區，愛河畔也發現了，，2019年時有500隻，2020年就統計到1萬多隻，可見綠鬣繁殖之快速。

張清榮表示，農業局接到民眾通報綠鬣蜥，會派員抓捕，農業局另以400萬元委外抓捕，抓到時會儘快移除。

高雄市農業局為了綠鬣蜥問題，去年祭出限期登記否則開罰的措施。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局為了綠鬣蜥問題，去年祭出限期登記否則開罰的措施。圖／高雄市農業局提供

台灣獼猴 綠鬣蜥 農民

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