快訊

太魯閣號案49條人命！李義祥、阿好依「過失致死」起訴

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

大鵬灣遊艇服務窗口揭牌 向遊艇帆船玩家招手

中央社 / 屏東縣16日電

大鵬灣國家風景區管理處為將大鵬灣推向國際，讓外籍遊艇、帆船更便利進出大鵬灣，在濱灣碼頭成立友善遊艇服務窗口，今天揭牌，向各路遊艇、帆船玩家招手。

揭牌典禮由觀光局長張錫聰主持，航港局南部航務中心、海巡署及移民署等單位共同參與。

張錫聰表示，大鵬灣擁有內灣水域平穩的天然資源，再加上政府的灣域浚深工程、潮口導流堤外廓工程、濱灣碼頭工程及碼頭擋浪堤工程等，大鵬灣已經準備好向國際遊艇、帆船玩家招手。

張錫聰表示，國際電子航行圖上已揭示相關船舶航行資訊，外籍遊艇進出港可以透過航港局已建置完成的線上申辦系統MTNet進行申請，同意進港後的檢疫、查驗作業就可以由遊艇服務窗口來聯繫安排，以縮短外籍遊艇進港時間。

張錫聰表示，成立「遊艇服務窗口」只是大鵬灣邁向國際的第一步，後續希望能朝更友善、更便捷以及更多元的服務邁進。

鵬管處長陳煜川表示，大鵬灣為國內唯一單口囊狀潟湖，灣內因為浪況平穩且具有鵬灣跨海大橋及濱灣之心等遊憩景點，而且距離近年很夯的小琉球僅有8海哩，這樣的條件讓遊艇及帆船玩家非常喜愛。

陳煜川說，鵬管處在大鵬灣濱灣碼頭興建48席遊艇泊位已於今年全數完工，出租率已超過50%。

遊艇 大鵬灣 碼頭

延伸閱讀

大鵬灣熱情擁抱外籍遊艇 CIQS友善服務窗口啟用

桃園竹圍遊艇專用碼頭將啟用 國人出海破浪更方便

全台首間遊艇星巴克今開幕 純白夢幻門市爆網拍熱點

參觀遊艇公司 帛琉總統盼台灣業者助帛琉推動相關建設

相關新聞

台灣獼猴已夠頭痛了又來綠鬣蜥 高市要花400萬移除

高雄市議員曾俊傑今天在高雄市議會農林部門質詢時表示，高雄市民爬柴山時會遇到台灣獼猴，日居時可能碰到綠鬣蜥，這兩種野生動物...

宣導垃圾不落海 金門環保局大推回收換好禮

金門的海漂垃圾很多，為了減少海洋廢棄物產生以及加強宣導垃圾不落海觀念，金門縣環保局於4月20日起每月雙數周二上午8時至1...

大鵬灣熱情擁抱外籍遊艇 CIQS友善服務窗口啟用

交通部大鵬灣國家風景區是水上活動勝地，鵬管處打造的濱灣碼頭可供重型帆船及遊艇靠泊，為將遊艇活動推向國際，讓外籍遊艇帆船更...

違停取締挨批！ 屏東車站設接送區、停車15分鐘免費

屏東縣政府警察局為遏止違規停車，引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，於3月8日啟用，取締件數皆...

高雄百貨飯店節水大作戰 員工餐盤竟這麼做

水情嚴峻，供應大高雄用水的高屏溪今早8點測得的川流量已降到3.8CMS（每秒／立方公尺），取水量降為過去單日四分之一左右...

屏東就業中心今現場徵才 超過360個職缺

勞動部屏東就業中心今天上午，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，共有25家廠商釋出超過360個職缺，職業類別多元，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。