大鵬灣遊艇服務窗口揭牌 向遊艇帆船玩家招手
大鵬灣國家風景區管理處為將大鵬灣推向國際，讓外籍遊艇、帆船更便利進出大鵬灣，在濱灣碼頭成立友善遊艇服務窗口，今天揭牌，向各路遊艇、帆船玩家招手。
揭牌典禮由觀光局長張錫聰主持，航港局南部航務中心、海巡署及移民署等單位共同參與。
張錫聰表示，大鵬灣擁有內灣水域平穩的天然資源，再加上政府的灣域浚深工程、潮口導流堤外廓工程、濱灣碼頭工程及碼頭擋浪堤工程等，大鵬灣已經準備好向國際遊艇、帆船玩家招手。
張錫聰表示，國際電子航行圖上已揭示相關船舶航行資訊，外籍遊艇進出港可以透過航港局已建置完成的線上申辦系統MTNet進行申請，同意進港後的檢疫、查驗作業就可以由遊艇服務窗口來聯繫安排，以縮短外籍遊艇進港時間。
張錫聰表示，成立「遊艇服務窗口」只是大鵬灣邁向國際的第一步，後續希望能朝更友善、更便捷以及更多元的服務邁進。
鵬管處長陳煜川表示，大鵬灣為國內唯一單口囊狀潟湖，灣內因為浪況平穩且具有鵬灣跨海大橋及濱灣之心等遊憩景點，而且距離近年很夯的小琉球僅有8海哩，這樣的條件讓遊艇及帆船玩家非常喜愛。
陳煜川說，鵬管處在大鵬灣濱灣碼頭興建48席遊艇泊位已於今年全數完工，出租率已超過50%。
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