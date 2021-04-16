台灣本島牛結節疹現蹤 中南部養牛場加強防疫

林口一處肉牛場發生台灣本島首例牛結節疹，彰化縣、台南市、高雄市、台中市及金門縣等飼養縣市加強防疫工作，除了訪視養牛場，確認有無疫情，也宣導提醒養牛場可設補蚊燈，防止牛隻被蚊蟲叮咬。

彰化縣是牛隻飼養重鎮，占比達20%，縣內的養牛場有165場、牛隻3萬1078頭，其中乳牛2萬7798頭。

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，牛結節疹疫情現蹤後，動防所出動所有獸醫師及工作人員，預計花3天時間針對縣內養牛場進行清查和宣導。

董孟治說，由於牛結節疹是靠病媒蚊、蠅、壁蝨叮咬及痂皮傳播，動防所除發放消毒水給養牛場加強消毒，也會提醒養牛場加裝補蚊燈，以防牛隻被蚊蟲叮咬。

台中市動物保護防疫處表示，依據農委會農業統計資料，去年第4季台中市牛飼養場數為42場，飼養3906頭，其中肉牛16場、1047頭，乳牛19場、2833頭，役牛7場、26頭。

動保處表示，已啟動訪視作業，預計今天執行完畢，截至目前現場動物健康狀況未有異常。後續將配合農委會動植物防疫檢疫局指示，讓牛隻全面接種牛結節疹疫苗。

台南市牛飼養比例也高，158戶飼養約2萬6000多頭，包括肉牛33戶4212頭、乳牛102戶2萬2035頭、役用牛23戶63頭，牛飼養頭數居全國第3。

台南市政府農業局長謝耀清說，台南市政府動物防疫保護處已啟動防疫作為，成立台南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心，逐隻檢查，預定3天內完成全市養牛場疫情訪視調查。

高雄市動保處長葉坤松表示，高雄現有60座養牛場，飼養約7654頭牛，動保處已成立牛結節疹緊急應變工作小組，通知牛場加強場內各項生物安全措施。

金門縣政府建設處表示，金門縣內的牛隻約有6000頭，縣府去年7月成立牛結節疹緊急應變中心，去年8月在農委會和防疫專家學者指導下全面監測、消毒養牛場，染疫牛隻皆已完成撲殺，到8月底未再發生大規模牛結節疹狀況。

建設處處長陳祥麟表示，今年1月起又針對牛隻施打第二劑疫苗，施打率達60%；此外，機場、港口也嚴格控制生鮮肉品輸往台灣，整體而言金門相對安全。

農委會昨天召開記者會宣布，新北市林口一處肉牛場發生台灣本島首例牛結節疹，推測來自金門或中國；牛結節疹對乳牛傷害大，為防擴散，新北、苗栗以北縣市優先施打疫苗，之後全台施打。