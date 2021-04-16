從戰地走向民主 陳永富出書重溫金馬解嚴史

重溫金馬戒嚴歷史的民主化過程，民進黨馬祖黨部昨晚邀請作者陳永富分享「戰地36金馬戒嚴民主運動實錄」，訴說戰地前線解嚴歷史，在地運動者現身講述故事與爭取民主歷程。

金門馬祖是台澎金馬最晚解嚴的地區，民國38年台灣實施戒嚴，76年台灣、澎湖解嚴後，自民國45年實施戰地政務管制的金馬，因戰地因素仍實施臨時戒嚴，引發金馬民眾展開「解除戰地政務」運動，為戰地人權與民主發展爭取權益，金馬地區至民國81年才解嚴。

「戰地36金馬戒嚴民主運動實錄」作者陳永富，與馬祖民主運動者王長明、吳軾子、李金梅等人共同分享民主抗爭歷史。陳永富表示，戰地政務對金馬的時代意義，對地方有所建設，卻對人權有所損害，現有金馬官方史料，從百姓觀點描述較少，出版目的就是為金馬留存歷史，讓後人可以參考、研究。

陳永富指出，金馬人民在戰地政務實施下，食衣住行都遭受限制，不僅往返台灣具有出入境管制，購買民生物資，使用貨幣、燈火、相機等均有所控管，更在蒐集史料中，聽聞金馬居民遭受人權侵犯、政治污名、不平等對待的過往，都呈現書中。

在地民眾也分享馬祖戒嚴生活經驗，地方工作者游桂香表示，過去金馬居民不明所以成為戰地、處處受限制，成為牢籠裡的人並非所願，現今對歷史反省，是為了追求更美好的未來。

擔任主持人的民進黨馬祖黨部主委李問表示，透過舉辦「戰地36金馬戒嚴民主運動實錄」新書分享會，希望更多人、馬祖下一代了解前人爭取民主自由歷史，珍惜民主自由制度。