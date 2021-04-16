大鵬灣熱情擁抱外籍遊艇 CIQS友善服務窗口啟用

交通部大鵬灣國家風景區是水上活動勝地，鵬管處打造的濱灣碼頭可供重型帆船及遊艇靠泊，為將遊艇活動推向國際，讓外籍遊艇帆船更方便進出大鵬灣，於濱灣碼頭成立友善外籍遊艇CIQS服務窗口，今天由交通部觀光局長張錫聰與相關單位共同揭牌，開啟大鵬灣邁向國際新紀元。

大鵬灣濱灣碼頭有長達200公尺的人工沙灘，除了可從事多樣化水域活動，還有船席位可供重型帆船及遊艇靠泊，規畫48個泊席位，可停泊20呎至70呎遊艇，常有遊艇及國內遊艇業者開著新遊艇來大鵬灣試航；為讓外籍遊艇帆船更方便進出，特別設立外籍遊艇 CIQS服務窗口。

鵬管處說，CIQS為海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security），也是國門最重要安全關卡；高雄港和墾丁國家公園後壁湖遊艇港均有服務窗口，鵬管處也跨出和國際接軌一大步。

另以海龜為題的交通部生態保育繪本-「小島的洄龜」，是交通部繼石虎、水雉、紫斑蝶後發行的第4本生態繪本；張錫聰說，透過繪本正視生物生存危機，藉此邀請大家一起守護生態，下次來小琉球看海龜時，記得少用塑膠袋、塑膠瓶、自備水瓶與環保袋、自備盥洗用具與餐具，共同保護海洋生物。