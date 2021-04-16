違停取締挨批！ 屏東車站設接送區、停車15分鐘免費

屏東縣政府警察局為遏止違規停車，引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，於3月8日啟用，取締件數皆以屏東火車站奪冠，違規件數有減少的趨勢，卻因缺乏相對配套措施挨批；經協調，目前於光復路縣民廣場前及公勇路設置接送區，周邊的停車場更協調前15分鐘內免費停車。

自動辨識違規停車科技執法設備，設於屏東市6處違停熱點，自3月8日啟用至今，皆以屏東火車站奪冠，經過分析，取締件數，從每天80件，降低至40件，臨停造成車流阻塞或亂鳴喇叭等情形也隨之消失。

雖然違規情形減少，卻因缺乏相對配套措施，讓每天上下班通勤的駕駛，難以在火車站周邊接送，引起反彈，經協調目前車站旁光復路縣民廣場前，及公勇路都有設置接送區，此外，周邊的停車場15分鐘內免費停車。