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高雄百貨飯店節水大作戰 員工餐盤竟這麼做

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因應節水，飯店在衛浴空間貼心掛上吊牌，提醒客人少泡澡，多淋浴。記者王昭月／攝影
因應節水，飯店在衛浴空間貼心掛上吊牌，提醒客人少泡澡，多淋浴。記者王昭月／攝影

水情嚴峻，供應大高雄用水的高屏溪今早8點測得的川流量已降到3.8CMS（每秒／立方公尺），取水量降為過去單日四分之一左右，因應史上的水荒，高雄各大飯店、百貨開始自主節水，漢來飯店連員工餐盤都先鋪上塑膠袋，撙節用水。

高雄水情力控不朝「紅燈」發展，但最近已有管線末端的住戶，開始感受到用水不便，大家巴望颱風挾帶豐沛水量挹注，但尚未有降雨跡象，高雄水利局已考慮在高屏溪沿岸增加鑿井，抽水因應。

因應水荒，高雄多家百貨、飯店也開始自主節水， 義大皇家酒店、義大天悅飯店戶外戲水池已未開放，高雄圓山飯店大門前的噴水池，噴水時間從1小時減為半小時，3月起已停止噴水。

夢時代3月中旬，戶外噴灌設施也減量，水景系統暫停運轉，洗手台出水量也調低，業者表示，後續如有必要，中央洗滌作業將採固定時段集中清洗，也協商洗車業者斬停營業，健身中心暫緩開放三溫暖與水療池。

高雄圓山飯店協理盧家怡表示，飯店泳池自3月起就減少10%水量，館內也全面加裝節水裝置，並先停掉噴泉，全力節水。

漢來飯店自主節水從員工做起，除關閉員工淋浴間，員工餐廳鐵餐盤也要求先先墊一層塑膠袋，用餐後丟棄，減少清洗油餐盤的用水。客房清潔用水省不了但盡可能以「抹」代替用水直沖，另也在每間客房衛浴掛上貼心吊牌，提醒客人盡量淋浴不泡澡。萬一水情趨於嚴重，管理部也已規畫買水因應。

因應節水，漢來飯店員工餐要求餐盤先墊塑膠袋取餐，減少清洗時因油膩要多用水。記者王昭月／攝影
因應節水，漢來飯店員工餐要求餐盤先墊塑膠袋取餐，減少清洗時因油膩要多用水。記者王昭月／攝影

塑膠袋 義大 圓山飯店

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