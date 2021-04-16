快訊

拜登老友訪台綠動態 鄭文燦搶話語權、賴清德有接觸優勢

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

防範牛結節疹 高雄市養牛場24小時開捕蚊燈

中央社 / 高雄16日電

新北市牧場確診台灣本島首例牛結節疹病例，高雄市長陳其邁指示農業局啟動應變防疫作為，農業局長張清榮呼籲，各養牛場24小時開捕蚊燈防範病媒，若發現可疑病例要主動通報。

牛結節疹是靠病媒及痂皮傳播的病毒性疾病，發生率介於10%至20%之間，死亡率約為1%至5%，染病牛隻泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕，皮膚上的小結節壞死後留下孔洞或痂皮致牛皮無法利用，會造成嚴重經濟損失，是法定甲類動物傳染病，也是世界動物組織認定重要動物疫病。

高雄市動保處長葉坤松表示，牛結節疹只感染牛隻，經由蚊蠅傳播，目前新北市病例沒有疫情擴散現象，因此防堵控制特別重要。他說，高雄現有60座養牛場，飼養約7654頭牛，動保處已成立牛結節疹緊急應變工作小組，立即通知牛場加強場內各項生物安全措施。

他指出，安全措施包括保持環境清潔、24小時吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形。動保處也將提供防治藥劑協助牛場防範病媒蚊，並派消毒車至橋頭酪農區進行消毒，並也啟動全市60戶牛場疫情調查及防疫輔導，請養牛戶做好防疫工作，共同防範牛結節疹。

牛結節疹 疫情

延伸閱讀

民眾自費打AZ疫苗礙防疫 國民黨團提決議案要政府買單

新北爆發牛結節疹…台南養牛全國第三 農業局：全力防堵

台灣本島爆牛結節疹確診 養牛戶剉咧等高掛捕蚊燈防疫

防牛結節疹疫情擴大 高雄超前部署啟動防疫

相關新聞

大鵬灣熱情擁抱外籍遊艇 CIQS友善服務窗口啟用

交通部大鵬灣國家風景區是水上活動勝地，鵬管處打造的濱灣碼頭可供重型帆船及遊艇靠泊，為將遊艇活動推向國際，讓外籍遊艇帆船更...

違停取締挨批！ 屏東車站設接送區、停車15分鐘免費

屏東縣政府警察局為遏止違規停車，引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，設於屏東市6處違停熱點，於3月8日啟用，取締件數皆...

高雄百貨飯店節水大作戰 員工餐盤竟這麼做

水情嚴峻，供應大高雄用水的高屏溪今早8點測得的川流量已降到3.8CMS（每秒／立方公尺），取水量降為過去單日四分之一左右...

屏東就業中心今現場徵才 超過360個職缺

勞動部屏東就業中心今天上午，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，共有25家廠商釋出超過360個職缺，職業類別多元，最高...

屏東縣民公園 獲美繆斯設計獎首獎

屏東縣政府將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸...

高市府英文課程有「邁」字 鄭照新酸置入高市府否認

高雄市政府人事處推出一套「e指行天下」(英語能力訓練)組裝課程，讓市府人員依業務所需使用英語程度及頻率自由選讀。高雄市新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。