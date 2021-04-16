防範牛結節疹 高雄市養牛場24小時開捕蚊燈

新北市牧場確診台灣本島首例牛結節疹病例，高雄市長陳其邁指示農業局啟動應變防疫作為，農業局長張清榮呼籲，各養牛場24小時開捕蚊燈防範病媒，若發現可疑病例要主動通報。

牛結節疹是靠病媒及痂皮傳播的病毒性疾病，發生率介於10%至20%之間，死亡率約為1%至5%，染病牛隻泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕，皮膚上的小結節壞死後留下孔洞或痂皮致牛皮無法利用，會造成嚴重經濟損失，是法定甲類動物傳染病，也是世界動物組織認定重要動物疫病。

高雄市動保處長葉坤松表示，牛結節疹只感染牛隻，經由蚊蠅傳播，目前新北市病例沒有疫情擴散現象，因此防堵控制特別重要。他說，高雄現有60座養牛場，飼養約7654頭牛，動保處已成立牛結節疹緊急應變工作小組，立即通知牛場加強場內各項生物安全措施。

他指出，安全措施包括保持環境清潔、24小時吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形。動保處也將提供防治藥劑協助牛場防範病媒蚊，並派消毒車至橋頭酪農區進行消毒，並也啟動全市60戶牛場疫情調查及防疫輔導，請養牛戶做好防疫工作，共同防範牛結節疹。