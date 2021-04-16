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屏東就業中心今現場徵才 超過360個職缺

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
勞動部屏東就業中心今天上午，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，共有25家廠商釋出超過360個職缺。圖／勞動部屏東就業中心提供
勞動部屏東就業中心今天上午，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，共有25家廠商釋出超過360個職缺。圖／勞動部屏東就業中心提供

勞動部屏東就業中心今天上午，於九如鄉立圖書館舉辦「現場徵才活動」，共有25家廠商釋出超過360個職缺，職業類別多元，最高月薪可達3萬8000元，屏東就業中心也歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。

本次徵才活動，分別有25家廠商釋出逾360個職缺，其中，巧新科技、鋼國工業、展資國際、大江生醫、大田海洋等公司釋出月薪3萬元以上的職缺。

屏東就業中心主任翁素足表示，本次徵才活動包含為勤電子釋出技術員、製程設備工程師職缺；金荃利企業社釋出組裝人員、會計職缺；饌師傅釋出倉管、工務等職務；咪咪棉業釋出人資助理、理貨司機等職缺；南部化成釋出機台操作員、倉管人員等職缺。

翁素足說，本次徵才活動邀請多家在地廠商參與，職缺多元，歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。

九如鄉立圖書館舉辦現場徵才活動於今天上午9時至中午12時30分，活動配合防疫，皆須酒精消毒、量體溫，活動詳情，可撥打（08）7396002或（08）7559955#217洽詢。

徵才活動 屏東 圖書館

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