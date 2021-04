高市府英文課程有「邁」字 鄭照新酸置入高市府否認

高雄市政府人事處推出一套「e指行天下」(英語能力訓練)組裝課程,讓市府人員依業務所需使用英語程度及頻率自由選讀。高雄市新聞局前局長、國民黨文傳會副主委鄭照新指其中有置入高雄市長陳其邁的「邁」字,在臉書貼文大酸高雄市政府可以加入時事用語, 例如槍擊案 oh 邁 (my) god。

對此,高雄市新聞局長董建宏表示,這不是大內宣,也不是拍馬屁,是人事處年輕員工發揮創意,希望讓課程活潑一點,原版本上呈後,資深同事已修正,最後版本並沒有這些內容。

鄭照新表示,這套英語訓練課程,有「邁(My)EnglishClass 」基礎英語訓練)10小時組裝課程,也有「其實我美邁 (職場英語行政作業訓練)10小時組裝課程」,課程名稱想方設法置入「邁」字。

他建議「可以置入更加生活及時事用語」,例如槍擊案 oh 邁 (my) god、Over 邁 (my) dead body等,必定深入人心、淺顯易懂。

鄭照新貼文有許多人留言,有人說「做這些事的公務員,真讓人超不舒服」,也有人想出其他語句,例如「喔『邁』尬!」、「邁哥亂啊」、「邁閣來丫」、「邁來這套」等。

董建宏說,市府鼓勵年輕人發揮創意,但不會做不應該做的事,陳其邁市長也不喜歡這些,網上傳的不是最後定版的內容,為何會傳出去,人事處也在了解中。