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高市府英文課程有「邁」字 鄭照新酸置入高市府否認

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市新聞局前局長鄭照新批評高雄市的線上英文訓練課程把高雄市長陳其「邁」的「邁」字放進去，有置入之嫌。圖／翻攝鄭照新臉書
高雄市新聞局前局長鄭照新批評高雄市的線上英文訓練課程把高雄市長陳其「邁」的「邁」字放進去，有置入之嫌。圖／翻攝鄭照新臉書

高雄市政府人事處推出一套「e指行天下」(英語能力訓練)組裝課程，讓市府人員依業務所需使用英語程度及頻率自由選讀。高雄市新聞局前局長、國民黨文傳會副主委鄭照新指其中有置入高雄市長陳其邁的「邁」字，在臉書貼文大酸高雄市政府可以加入時事用語， 例如槍擊案 oh 邁 (my) god。

對此，高雄市新聞局長董建宏表示，這不是大內宣，也不是拍馬屁，是人事處年輕員工發揮創意，希望讓課程活潑一點，原版本上呈後，資深同事已修正，最後版本並沒有這些內容。

鄭照新表示，這套英語訓練課程，有「邁(My)EnglishClass 」基礎英語訓練)10小時組裝課程，也有「其實我美邁 (職場英語行政作業訓練)10小時組裝課程」，課程名稱想方設法置入「邁」字。

他建議「可以置入更加生活及時事用語」，例如槍擊案 oh 邁 (my) god、Over 邁 (my) dead body等，必定深入人心、淺顯易懂。

鄭照新貼文有許多人留言，有人說「做這些事的公務員，真讓人超不舒服」，也有人想出其他語句，例如「喔『邁』尬！」、「邁哥亂啊」、「邁閣來丫」、「邁來這套」等。

董建宏說，市府鼓勵年輕人發揮創意，但不會做不應該做的事，陳其邁市長也不喜歡這些，網上傳的不是最後定版的內容，為何會傳出去，人事處也在了解中。

高雄市 鄭照新

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