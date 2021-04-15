高市府英文課程有「邁」字 鄭照新酸置入高市府否認

高雄市政府人事處推出一套「e指行天下」(英語能力訓練)組裝課程，讓市府人員依業務所需使用英語程度及頻率自由選讀。高雄市新聞局前局長、國民黨文傳會副主委鄭照新指其中有置入高雄市長陳其邁的「邁」字，在臉書貼文大酸高雄市政府可以加入時事用語， 例如槍擊案 oh 邁 (my) god。

對此，高雄市新聞局長董建宏表示，這不是大內宣，也不是拍馬屁，是人事處年輕員工發揮創意，希望讓課程活潑一點，原版本上呈後，資深同事已修正，最後版本並沒有這些內容。

鄭照新表示，這套英語訓練課程，有「邁(My)EnglishClass 」基礎英語訓練)10小時組裝課程，也有「其實我美邁 (職場英語行政作業訓練)10小時組裝課程」，課程名稱想方設法置入「邁」字。

他建議「可以置入更加生活及時事用語」，例如槍擊案 oh 邁 (my) god、Over 邁 (my) dead body等，必定深入人心、淺顯易懂。

鄭照新貼文有許多人留言，有人說「做這些事的公務員，真讓人超不舒服」，也有人想出其他語句，例如「喔『邁』尬！」、「邁哥亂啊」、「邁閣來丫」、「邁來這套」等。

董建宏說，市府鼓勵年輕人發揮創意，但不會做不應該做的事，陳其邁市長也不喜歡這些，網上傳的不是最後定版的內容，為何會傳出去，人事處也在了解中。