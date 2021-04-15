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高雄輕軌乘客盼等車時間縮短 列車開快一點

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄捷運公司統計今年輕軌運量平日平均有5000多人次，假日平均達1萬5000人次。圖／本報資料照片
高雄捷運公司統計今年輕軌運量平日平均有5000多人次，假日平均達1萬5000人次。圖／本報資料照片

高雄輕軌增加大南環線營運後，高雄捷運公司委託樹德科技大學做109年高雄捷運和輕軌的滿意度調查，捷運公司今公布調查結果，搭輕軌乘客有34.9%為休閒觀光，30.9%為通勤通學；民眾對輕軌的期待包括「輕軌早日成圓」，「增加營運車輛數」，希望縮短班距、提升行車速率、增加「輕軌與捷運的轉乘便利性」等。

樹德科技大學的調查，在95%的信賴度下，抽樣誤差控制在正負3%以內，完成1071份有效樣本。調查結果顯示，高捷整體服務滿意度（合計捷運和輕軌）達92.9%；其中輕軌滿意度前三名分別為「輕軌人員的服務態度」、「輕軌周邊的整潔及環境綠化程度」、「輕軌安全性」。

高雄捷運公司表示，輕軌大南環通車後，通過今年春節、寒假、228連假和清明連假的考驗，特別是駁二特區與大港橋，是輕軌沿線的觀光旅遊重點。

高捷公司統計運量，3月1日到4月14日的輕軌日均運量有9164人次，比去年同期2808人次大幅成長達3.26倍，近期輕軌平常日的日運量可維持在5000人次以上，假日更可達1萬5000人次以上，連續假日更高。

至於運量較高的站點，包括大南環線的兩端點鼓山區公所、與凱旋公園站，另有夢時代站、駁二特區、光榮碼頭和駁二大義站。

高捷公司表示，將繼續保持目前受肯定的項目，民眾建議事項會儘快有效改進，以提供通勤與觀光旅客一個安全舒適便捷的高雄輕軌運輸。

高雄輕軌 捷運 高捷

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