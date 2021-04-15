快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

金門區漁會也改選 新團隊「鐵三角」出線

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門區漁會今天召開第20屆第1次理監事會，會中順利選出金門漁會的「鐵三角」，由陳水義當選理事長，總幹事由許丕煌續任，常務監事由李水思擔任。圖／縣府建設處提供
金門區漁會今天召開第20屆第1次理監事會，會中順利選出金門漁會的「鐵三角」，由陳水義當選理事長，總幹事由許丕煌續任，常務監事由李水思擔任。圖／縣府建設處提供

金門縣農會上月完成理監事改選，金門區漁會也於今天上午召開第20屆第1次理事會及第1次監事會，選出金門漁會的「鐵三角」，由陳水義當選漁理事長，總幹事許丕煌續任，常務監事由李水思擔任。

金門區漁會理監事會今天選舉理事長暨聘任總幹事，11席理事採無記名單記投票法互選，結果由陳水義當選理事長。陳水義接著主持聘任總幹事，採書面記名進行，由許丕煌續任。監事3人選出李水思續任常務監事。

會中，除順利選出第20屆理事長、常務監事及聘任總幹事外，也通過辦理110年漁民節慶祝活動計畫案等10項提案。

縣府表示，金門區漁會是地區最大的社團協會，漁會會員人數有6028人，未來希望新的團隊可以好好為漁民做好服務，為增進漁民權益，好好努力。

金門 漁民

延伸閱讀

金門旅遊相機不慎遺失 111天後物歸原主失主超驚喜

大學申請入學離島視訊面試第2年 金門2名學生參與

影／金門男子疑生活不順 竟拿安全帽砸碎縣府服務中心玻璃

金鑽鳳梨跨海直送 好滋味金門民眾嚐得到

相關新聞

水情且慢亮紅燈！ 高雄要再鑿井並擬徵用民間地下水井

高雄水情持續嚴峻，高雄市長陳其邁今天中午召集經濟部水利署南部水資源局、台灣自來水公司第七區管理處、高雄市水利局和相關局處...

高雄輕軌乘客盼等車時間縮短 列車開快一點

高雄輕軌增加大南環線營運後，高雄捷運公司委託樹德科技大學做109年高雄捷運和輕軌的滿意度調查，捷運公司今公布調查結果，搭...

高雄第二過港隧道2路線做可行性研究 跨港輕軌一起評估

連接高雄市區與旗津區的過港隧道正常使用年限剩14年， 高雄市政府和台灣港務公司規畫興建第二過港隧道，立委賴瑞隆協助爭取做...

工業遺構核心打造屏東縣民公園 獲美國繆斯設計獎首獎

屏東縣府今年2月啟用的屏東縣民公園，將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造出台灣首...

高雄水情萬一要進入紅燈 水利局：至少10天前告知民眾

南部地區的乾旱持續，高雄市議員方信淵今天質詢高雄市水利局長蔡長展，要求做到真正的超前部署，萬一繼續缺水，一定要提早讓市民...

國境之南恆春飛魚季登場 昔日廉價雜魚身價翻漲

屏東縣恆春半島南部海域4月進入飛魚捕撈季，今年漁獲量平穩，漁民忙著曬製飛魚干，去年因疫情各地魚價普遍下跌、餐廳訂單減少，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。