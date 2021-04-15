金門區漁會也改選 新團隊「鐵三角」出線

繼金門縣農會上月完成理監事改選，金門區漁會也於今天上午召開第20屆第1次理事會及第1次監事會，選出金門漁會的「鐵三角」，由陳水義當選漁理事長，總幹事許丕煌續任，常務監事由李水思擔任。

金門區漁會理監事會今天選舉理事長暨聘任總幹事，11席理事採無記名單記投票法互選，結果由陳水義當選理事長。陳水義接著主持聘任總幹事，採書面記名進行，由許丕煌續任。監事3人選出李水思續任常務監事。

會中，除順利選出第20屆理事長、常務監事及聘任總幹事外，也通過辦理110年漁民節慶祝活動計畫案等10項提案。

縣府表示，金門區漁會是地區最大的社團協會，漁會會員人數有6028人，未來希望新的團隊可以好好為漁民做好服務，為增進漁民權益，好好努力。