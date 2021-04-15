水情且慢亮紅燈！ 高雄要再鑿井並擬徵用民間地下水井

高雄水情持續嚴峻，高雄市長陳其邁今天中午召集經濟部水利署南部水資源局、台灣自來水公司第七區管理處、高雄市水利局和相關局處開緊急會議，以不要提早進入紅燈期為方向，進行強化節水與取水的因應方案，私人游泳池、三溫暖、洗車業者可能被要求再縮短營業時間，淨水廠周邊會再鑿井，並可能徵用民間地下水井補注民生用水。

高雄市水利局長蔡長展表示，今天的抗旱小組會議中，節水方面除了預定本月19日公立游泳池暫停開放之外，也要評估用水強度大的私人游泳池、三溫暖、洗車業等是不是再縮短營業時間。

取水方面，蔡長展說，要請中油公司技術人員、工兵協助鑿井，在淨水廠周邊地區再挖地下水井，至於挖井地點、可挖鑿地下水井的數量等，請各相關單位儘快提供資料。

蔡長展說，取水的另一個方案是徵用民間地下水豐沛的水井，例如大樹地區的地下水井，設管補注民生用水；南化水庫目前每天都調度用水給辨高雄，但台南也要用水，請自來水公司在高雄與台南的用水之間取得平衡。

高雄地區水情進入橙燈，全天減壓、減量供水。高雄市政府請自來水公司透過管網調配，減壓地區分散，例如今天橋頭地區減壓減量供水，明天可到調整到其他地區，輪流減壓減量，避免集中在固定區域。