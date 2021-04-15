高雄第二過港隧道2路線做可行性研究 跨港輕軌一起評估

連接高雄市區與旗津區的過港隧道正常使用年限剩14年， 高雄市政府和台灣港務公司規畫興建第二過港隧道，立委賴瑞隆協助爭取做可行性研究的經費，今天交通部核定1200萬元的可行性研究經費，高雄市交通局預計今年6月招標，以2年時間評估「漁港北山路」、「擴建路」兩個路線案，而且併同輕軌路線延伸到旗津的可行性研究一起進行。

賴瑞隆表示，過港隧道總長1550公尺，自1984年開通使用迄今已37年，提供旗津居民、前往旗津的遊客和高雄港貨櫃運輸使用，前年先爭取過港隧道延壽改善工程2.19億元、交通系統更新6900萬元，2019年也進行照明燈具、交通設備、通風機更新及道路改設工程，並於去年3月完工，延續隧道使用年限至2049年。

高雄市政府交通局表示，過港隧道如不看延壽工程，使用年限是到2034年，距今只剩14年，加上貨櫃承載達到極限，因此朝第二過港隧道規畫。

交通局表示，第二過港隧道的規畫與目前的過港隧道主功能略有差異，目前的過港隧道的貨櫃運輸功能大，第二過港隧道是一般的汽機車與輕軌延到旗津規畫，貨櫃車仍以目前的過港隧道為主；另外，現在的高雄港第3貨櫃中心的相關運輸業者，預定在2年內遷到第7貨櫃中心，即南星計畫區，屆時進出目前過港隧道的貨櫃車將大減，過港隧道應能承載，因此第二過港隧道不著重貨櫃運輸，是以汽機車為重。

高雄市提出第二過港隧道的路線有兩條，一條是延伸漁港路高架橋到前鎮漁港附近下地，然後做隧道穿過高雄港到旗津；另一條是走擴建路到海邊，做過港隧道到旗津，約到中洲汙水處理廠附近連接旗津的道路。這兩條路線都與目前的過港隧道有相當距離，錯開貨櫃車很多的道路，漁港路線可銜接中山高速公路，擴建路案與亞灣區相連。

賴瑞隆表示，今天核定的1200萬元經費，高雄市政府分兩年辦理可行性研究，預計2023年中完成並提報交通部審查。