工業遺構核心打造屏東縣民公園 獲美國繆斯設計獎首獎

屏東縣府今年2月啟用的屏東縣民公園，將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造出台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的園區，全區20公頃，成為屏東必遊勝地，屏東縣民公園也首次獲得國際設計大獎，從全世界近四千件作品脫穎而出，榮獲2021美國繆思設計獎（MUSE DESIGN AWARDS）最高殊榮「鉑金獎」。

屏東縣府指出，美國繆斯設計獎(Muse Design Awards)近日在網路上公布，屏東縣民公園以「Heito 1909」參賽，在全世界3942件的參賽者，獲景觀類「公園與開放空間」項目首獎殊榮。

美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards)是由國際獎項協會International Awards Associate (IAA)所舉辦國際設計比賽，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計十大組別，景觀類組核心在於自然生態與人文歷史藝術的共存共榮，以創意的角度創造地域性場所精神。

經評審結果，屏東縣民公園具有深入研究和探索基地的潛力，以既有的構造物為出發點，以永續手法延續歷史遺構的機能再生（Adative Reuse） ，賦予過去廢棄場域新的價值與機能，在市區中心營造生態環境復育的腹地，充分表現時代性的環境議題。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣民公園獲此殊榮，代表國際肯定屏東城市再造的努力，也讓屏東的城市溫度與生命力展現在國際舞台，世界看見屏東，過去總習慣綠意盎然的自然公園，或民眾散步兒童遊憩的設施公園，這次留下城市過去的工業歷史遺構，讓公園成為認識屏東的環境教育空間，也讓屏東擁有無限的可能。

屏東縣民公園為殺蛇溪整治計畫一環，具有自然條件及台糖產業文化，縣府與設計團隊爬梳全區的歷史紋理，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生，每周六日傍晚在縣民公園舉辦「日落劇場」戶外展演，民眾伴著夕陽餘暉悠閒漫步公園，讓藝文氣息無所不在。

另外，世界四大設計獎之一的德國IF設計獎，近期公布2021得獎作品，屏東縣政府委託在地設計師江孟芝設計的《超級縣政》，在全球超過1萬件報名作品中脫穎而出，榮耀奪金 ；《超級縣政》是2019台灣設計展在屏東的作品，將縣府團隊努力成果，轉化成所有人都能懂的繽紛廣告海報，達成嶄新的政策溝通。