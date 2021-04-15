母親節親子插花趣！幼兒不只謝媽媽阿嬤還有男性照顧者

母親節又快到了！高雄市桂林國小附幼今天配合主題課程，策畫「花卉傳愛，幸福桂林~真愛媽咪，花獻感恩心」活動，邀請鳳農花卉老闆娘葉春菊率領團隊老師，指導親子享受「插花趣」。小朋友人生的第一次插花體驗，是和父母、祖父母共作，小小的花提籃充滿溫馨的愛。

桂林國小校長杜昌霖表示，今年的活動與往年最大的不同是，過去母親節感恩的對象多只限於學童的媽媽或阿嬤，對於實際或主要照顧者，似乎忽略了單親的父親或男性長輩，所以今年特別邀請男性照顧者也一起參與活動，讓幼生感謝平日照顧他們的長輩。

今天有超過200位的母親、阿公、阿嬤、爸爸們參加，小朋友學習體貼媽媽及家人，用愛語表達感謝。幼兒園主任黃美津表示，透過簡單的插花活動，除了拉近親子間的關係，還可以考驗小朋友的耐性，訓練年幼小朋友的手指肌肉，提升對美學的觸角。雖然小朋友未必全然知道何謂美學，但學習到花材如何配置、放多或放少會比較好看等，都可讓他們意會事物的美必須經過思量與設計。