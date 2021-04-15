澎湖觀音亭增設共融式公園 小朋友最佳休閒場域

澎湖觀音亭海濱園區新設的共融遊戲區，今天趕在花火節開幕前落成，除了可欣賞花火與夕陽美景外，更是親子同樂的最佳休閒場域。

澎湖施放花火的觀音亭海濱園區，縣府爭取新台幣9000多萬元經費增設共融遊戲區，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同剪綵落成，市區幼兒園的小朋友率先體驗。

賴峰偉表示，馬公觀音亭是澎湖人平日最佳的休閒去處之一，有著「西嶼落霞」八景的美稱，縣府在園區新設共融遊戲區，將是民眾與小朋友最佳的休閒遊戲場所，市區在馬公第三漁港國際廣場也有一處，未來2年內將在湖西等5鄉闢建類似的共融式遊戲公園。

劉陳昭玲今天也以一名奶奶的心境與在場的小朋友說，未來可多多與阿公阿嬤或爸媽們一起來遊戲公園內遊戲休閒散步。

縣府表示，觀音亭海濱園區新設的共融遊戲區，除了有大草坪、園區整體人行步道、照明及植栽綠化外，共融遊戲區內設置有溜滑梯、山丘攀爬區、鞦韆與跳椿等設施，讓小朋友們快樂遊玩嬉戲。