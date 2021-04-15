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陳其邁曝失眠原因 為用水和經濟心煩

中央社 / 高雄15日電

高雄市長陳其邁今天出席治安會報前透露自己昨晚就失眠，但強調與施打AZ疫苗無關。他說一直在煩惱用水跟經濟產業發展等問題，也盼能增加南化水庫供水。

陳其邁上午出席治安會報前，接受媒體聯訪首先提及，昨晚因為用水跟經濟產業發展等問題失眠，但強調與昨天施打AZ疫苗無關，他說，高雄用水越來越嚴峻，昨天供水量約在130萬噸，目前正在協調台灣自來水公司跟水利署調度水源，也希望能增加南化水庫的供給，穩定高雄供水。

陳其邁說，雖然高雄有伏流水和超前部署的再生水可用，但因近期天氣炎熱，導致民生用水供應量持續下降，所以一直都在煩惱哪裡可以再增加水。他也指出，鑿井是中央水利署的權限，但鑿井要花時間，若中央動作太慢，地方就先進行鑿井動作。

另外，針對高雄市仁武一間權利車行13日遭人開車衝撞並掃射10餘槍，造成4人中彈受傷。陳其邁則說，治安的事情是中央跟地方一起合作，尤其近來從新北、台北、基隆、高雄都有發現改造手槍問題，各縣市政府都要加緊合作，查緝槍枝問題。

不過，當媒體追問高雄換了新警察局長，治安是否有因此變好時，陳其邁則未多作回應。

陳其邁 AZ疫苗 南化水庫

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