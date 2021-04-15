高雄水情萬一要進入紅燈 水利局：至少10天前告知民眾

南部地區的乾旱持續，高雄市議員方信淵今天質詢高雄市水利局長蔡長展，要求做到真正的超前部署，萬一繼續缺水，一定要提早讓市民知道何時開始限水。蔡長展表示，如果水情要進入紅燈，會在至少10天前告知民眾。方信淵要求更早告知，讓民眾來得及因應。

方信淵說，目前減壓供水，橋頭新市鎮雖有一個大的蓄水塔，但居民無水可用，苦不堪言，整棟大樓抽不到水，對市府、自來水公司的反彈很大。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，水情黃燈時是夜間減壓，現在橙燈，是全天減壓，管線末端和較高地區在 減壓時取水會比較困難，所以設加水站和水車因應；橋頭新市鎮有新設加壓站，前幾天因減壓時，壓力過低無法啟動，昨天清晨一點多左右調度相關的水過來，已經啟動了，問題可以解決。

方信淵表示，如果雨一直沒有下，高雄到何時可能會像台中苗栗一樣限水，這要讓民眾提早知道，讓民眾提早準備，尤其是很多沒有水塔的老建築，是直接接自來水，以前沒有這麼嚴重的旱災，所以一定要超前部署。

方信淵要求蔡長展告知市民，何時可能進入紅燈？蔡長展說，市府和南水局、自來水公司討論，做了很多超前部署的準備，也做了很多盤點，包括水車、加水點，但還沒有討論到可能進入紅燈的「時間點」。

蔡長展說，如果要進入水情紅燈，會在宣布之前至少10天告知市民。

方信淵仍要求水利局要更超前部署，早一點讓民眾了解何時可能進入紅燈，儘早因應。蔡長展表示會檢討提早告知民眾進入紅燈的可能時間點。