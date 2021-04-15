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國境之南恆春飛魚季登場 昔日廉價雜魚身價翻漲
屏東縣恆春半島南部海域4月進入飛魚捕撈季，今年漁獲量平穩，漁民忙著曬製飛魚干，去年因疫情各地魚價普遍下跌、餐廳訂單減少，今年以鹽醃曬製的「飛魚一夜干」，以真空包裝在網路銷售，仍維持去年每公斤300元好價，引來家庭主婦熱購；去年因疫情取消的滿州鄉飛魚文化季活動，公所定5月1日在港口村舉辦，配合防疫措施，現場攤位不提供試吃，改為風味餐盒。
63歲滿州鄉漁民吳忠賢說，每年到了4、5月，飛魚趁黑潮沿著南海岸洄遊而上，恆春半島和蘭嶼最早接觸魚群，也開啟年度的飛魚季， 早年飛魚因多刺，肉質也不如其他魚種細緻，被歸類雜魚的廉價魚種，漁民主要是後方追捕的大型魚類鬼頭刀和芭蕉旗角；在早期物資缺乏年代，為延長保存期限，家家戶戶會將飛魚剖開取出內臟，泡上鹽水、梅汁或酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時，每家做法稍有不同。
滿州鄉港口村長李秀蘭說，時至今日，每到飛魚捕撈季，仍可見漁民忙著曬飛魚干克勤克儉拚濟經濟的的溫馨場景；今年漁獲量和去年相當，每艘膠筏出海1天都有近百公斤漁獲量，今年每公斤批發價250元，以鹽醃曬製的「飛魚一夜干」，以真空包裝在網路銷售每公斤300元，維持過去水準，真空包存放期可以更久，也保留肉質的鮮美，可油煎、快炒、炭烤或清蒸，去年疫情期間引來家庭主婦熱購，今年亦然。
滿州鄉公所說，漁民近年透過冷凍保存和真空包裝處理，保存期更久，在地海鮮餐廳的飛魚料理也不斷推陳出新，遊客視為具代表性的地方伴手禮，飛魚不只改善漁民經濟，港口社區也轉化為觀光財，社區生態旅遊有製作飛魚乾、飛魚美食饗宴等季節限定遊程與遊客分享；5月1日的飛魚季活動，配合防疫現場不提供試吃，只提供風味餐點，另有港口社區的黑豆豆漿、響林社區愛玉（大果藤榕）等在地農特產。
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