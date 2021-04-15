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治安會報前陳其邁自爆失眠整夜 心繫水情

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
高雄市政府今舉行治安會報，市長陳其邁會前受訪。記者張議晨／攝影
高雄市政府今舉行治安會報，市長陳其邁會前受訪。記者張議晨／攝影

高雄市長陳其邁昨天施打AZ疫苗，今市府舉行治安會報，陳其邁自爆打完疫苗以後「失眠」，但與疫苗無關，主要是擔心高雄水情嚴峻睡不著，對於高雄近日槍枝氾濫的治安問題，花30秒回覆；媒體追問陳「換了警局長治安有沒有變好？」陳其邁並未回應，轉頭就快步進入會議室。

高雄市仁武區日前爆發槍擊案，目前已有5名犯嫌落網，是否還有嫌犯在逃警方仍在追緝中。高雄市從3月迄今爆發多起槍擊案，黑槍氾濫問題受外界關注，今市府舉行的治安會報成為焦點。

陳其邁今開會前接受媒體訪問，由於昨天才剛完成AZ疫苗接種，陳受訪時首先自爆「失眠」整夜，但他強調失眠原因和疫苗無關，身體沒有不舒服，主要是擔心水情嚴峻，尤其每個措施都會造成民眾不便，需要跟時間賽跑，才會睡不著。

陳其邁說，高雄昨天水量大概130萬噸，已經非常吃緊，希望能增加南化水庫的供水；南化水庫引自高雄甲仙溪，這是高雄市的救命水，昨天他一直跟水公司與水利署協調，希望南化水庫增加供水。

陳其邁強調，雖然有伏流水跟再生水應急，但天氣熱民生用水的供應量持續下降，他昨晚擔心這些事情，到很晚都在想「哪裡還能增加水？」市府已經開過2次抗旱會議，但鑿井要花時間，有些是中央水利署權限，若中央動作太慢，地方就先進行鑿井動作。

陳其邁受訪全程約3分30秒，其中有3分鐘在解釋失眠原因跟高雄水情問題，媒體詢問陳，除了水情外，高雄槍枝問題是否也是失眠原因，陳其邁則是花了30秒分享。

陳其邁強調，治安問題是中央、地方合作，這幾天除高雄外，台北、基隆、新北都有槍案發生，台灣槍枝一直都是嚴重問題，中央、縣市政府應該加緊合作。媒體追問陳其邁「換了警局長高雄治安有沒有變好？」陳其邁未回應，就轉頭步入會議室。

陳其邁 AZ疫苗 南化水庫

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