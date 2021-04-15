台灣缺水慶祝泰國潑水節不潑水 新住民改這樣替代祝福

4月13至15日是泰國的潑水節，但台灣最近水情嚴竣，用潑水慶祝怕會浪費水資源。高雄大學邀「妮藍泰國文化藝術團」新住民創辦人許珍妮與曾瑪藍，介紹家鄉過年潑水節習俗，但這次不潑水，改以手沾香粉輕抹對方臉頰並道祝福話語，新住民和師生體驗傳統泰服， 大啖泰國美食。

高雄大學新住民子女社簡稱為「新好社」，泰國新年「宋干節Songkran」也就是大家熟悉的潑水節，每年4月中旬登場，是泰語民族和東南亞地區最盛大的節慶活動。為讓高大師生也能感受領略異國文化之美，新好社舉辦慶祝活動，但是礙於台灣最近缺水嚴重，不適合潑水，於是邀請來自泰國的新住民許珍妮、曾瑪藍介紹相關儀典與意義。