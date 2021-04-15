聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣缺水慶祝泰國潑水節不潑水 新住民改這樣替代祝福
4月13至15日是泰國的潑水節，但台灣最近水情嚴竣，用潑水慶祝怕會浪費水資源。高雄大學邀「妮藍泰國文化藝術團」新住民創辦人許珍妮與曾瑪藍，介紹家鄉過年潑水節習俗，但這次不潑水，改以手沾香粉輕抹對方臉頰並道祝福話語，新住民和師生體驗傳統泰服， 大啖泰國美食。
高雄大學新住民子女社簡稱為「新好社」，泰國新年「宋干節Songkran」也就是大家熟悉的潑水節，每年4月中旬登場，是泰語民族和東南亞地區最盛大的節慶活動。為讓高大師生也能感受領略異國文化之美，新好社舉辦慶祝活動，但是礙於台灣最近缺水嚴重，不適合潑水，於是邀請來自泰國的新住民許珍妮、曾瑪藍介紹相關儀典與意義。
許珍妮說，除了潑水祈福，宋干節最傳統原始的慶祝方式為手沾香粉，禮貌問候對方並徵得同意，才輕抹於對方臉頰及額頭，同時獻上祝福話語，是很溫柔富有氣質的過程。參與師生穿著傳統泰服彼此抹香、互道恭喜祝福，體驗泰國傳統歌舞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言