2級保育鳥黃鸝現身高雄 農業局迎嬌客請出保七護鳥

3至6月是鳥類繁殖季，最近鳥友在高雄市區陸續發現10多處黃鸝鳥巢位，興奮極了，黃鸝鳥叫聲嘹亮悅耳，毛色鮮黃，又被鳥友暱稱為「香蕉鳥」，早期在平地常見，但因人為捕獵、棲地環境變遷等因素，數量蛻減，今年在高雄市區現蹤，令鳥友雀躍，但農業局提醒，黃鸝鳥是二級保育鳥，大家「賞鳥」但不擾鳥，避免觸法。

最近高雄鳥友觀察到在黑板樹、菩提樹、桃花心木、雨豆樹等喬木有黃鸝築巢，但為恐颱風季前提前修剪樹木防颱，會威脅到黃鸝鳥繁殖，高市農業局高雄市野鳥學會、台灣野鳥生態調查協會、黃鸝巢區的土地所有權人及保七總隊共同研商保育對策，避免非必要性的樹木修剪，並決定商請保七總隊第八大隊幫忙巡護，避免發生盜獵雛鳥事件。

農業局表示，黃鸝是保育類野生動物，依野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕或為其他利用，違反者可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下之罰金，如發現不肖人士騷擾、虐待或獵捕保育類鳥類，一律會嚴格依法究辦。