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「我屏東我驕傲！」 縣民公園獲美國繆思女神獎盃鉑金獎

中央社 / 屏東縣14日電
台糖紙漿廠舊址活化的屏東縣民公園。圖/取自潘孟安臉書
台糖紙漿廠舊址活化的屏東縣民公園。圖/取自潘孟安臉書

以台糖紙漿廠舊址活化的屏東縣民公園今年2月5日開放，屏東縣長潘孟安今晚報喜訊，縣民公園勇奪2021美國繆思女神獎盃（MUSE DESIGN AWARDS）最高殊榮「鉑金獎」。

潘孟安在臉書（Facebook）報喜訊表示，今年2月5日啟用的「屏東縣民公園」，勇奪2021美國「繆思女神獎盃」，在景觀設計類「公園與開放空間」項目得到「鉑金獎」最高殊榮。

潘孟安表示，這座「繆思女神獎盃」是設計界的榮耀指標，要拿到真的非常不容易，必須從全世界近4000件作品中脫穎而出。

潘孟安指出，縣府將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造出台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的園區，全區20公頃，已成來到屏東的必遊勝地。

他說，這座城市中的新天地，在荒廢27年後，從埋沒地底到世界發光，「屏東做到了！」現在回想起當時要不要挖掘的關鍵抉擇，很慶幸在天人交戰時，做了正確的決定，成功讓世界看見台灣屏東，「我屏東我驕傲！」

屏東縣 潘孟安

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