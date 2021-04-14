影／該你上場！高雄攜手在地企業挺職棒 優化設施接駁

高雄澄清湖棒球場2021迎回中華職棒賽事，市府運動發展局今天在球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，市長陳其邁與清景麟建築團隊、豐嶸建設豐嶸體育事業公司一同揭開序幕。市府團隊攜手在地企業，希望引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。

陳其邁表示，透過與在地企業合作，可讓澄清湖棒球場設施設備優化，提升比賽環境及觀賽品質。清景麟建築團隊更贊助今年中華職棒賽事期間澄清湖棒球場免費接駁專車服務，提供市民及球迷朋友前往澄清湖球場觀賽更便捷且環保的選擇。市府也會繼續努力促成職棒第六隊在高雄成軍。

中華職棒在高雄澄清湖棒球場上半季賽事還有10場，今晚是味全龍VS中信兄弟，4月15日味全龍VS樂天桃猿，5月4日味全龍VS中信兄弟；5月5日味全龍VS統一獅.；5月6日味全龍VS統一獅；5月18日統一獅VS樂天桃猿；5月20日統一獅VS中信兄弟；5月21日統一獅VS中信兄弟；6月8日味全龍VS富邦悍將；6月9日味全龍VS富邦悍將。

運發局說明賽事期間職棒接駁車搭車資訊，衛武營線搭乘地點在捷運衛武營站5號出口(建軍站公車站)←→澄清湖棒球場公車站(公園路)。搭乘時間是下午5點15分及6時各發一班車至澄清湖棒球場；比賽結束後10分鐘及賽後20分鐘各發一班車，返回衛武營捷運站。