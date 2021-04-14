快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

影／該你上場！高雄攜手在地企業挺職棒 優化設施接駁

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
清景麟建築團隊更贊助今年中華職棒賽事期間澄清湖棒球場免費接駁專車服務，提供市民及球迷朋友前往澄清湖球場觀賽更便捷且環保的選擇。記者徐如宜／攝影
清景麟建築團隊更贊助今年中華職棒賽事期間澄清湖棒球場免費接駁專車服務，提供市民及球迷朋友前往澄清湖球場觀賽更便捷且環保的選擇。記者徐如宜／攝影

高雄澄清湖棒球場2021迎回中華職棒賽事，市府運動發展局今天在球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，市長陳其邁與清景麟建築團隊、豐嶸建設豐嶸體育事業公司一同揭開序幕。市府團隊攜手在地企業，希望引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。

陳其邁表示，透過與在地企業合作，可讓澄清湖棒球場設施設備優化，提升比賽環境及觀賽品質。清景麟建築團隊更贊助今年中華職棒賽事期間澄清湖棒球場免費接駁專車服務，提供市民及球迷朋友前往澄清湖球場觀賽更便捷且環保的選擇。市府也會繼續努力促成職棒第六隊在高雄成軍。

中華職棒在高雄澄清湖棒球場上半季賽事還有10場，今晚是味全龍VS中信兄弟，4月15日味全龍VS樂天桃猿，5月4日味全龍VS中信兄弟；5月5日味全龍VS統一獅.；5月6日味全龍VS統一獅；5月18日統一獅VS樂天桃猿；5月20日統一獅VS中信兄弟；5月21日統一獅VS中信兄弟；6月8日味全龍VS富邦悍將；6月9日味全龍VS富邦悍將。

運發局說明賽事期間職棒接駁車搭車資訊，衛武營線搭乘地點在捷運衛武營站5號出口(建軍站公車站)←→澄清湖棒球場公車站(公園路)。搭乘時間是下午5點15分及6時各發一班車至澄清湖棒球場；比賽結束後10分鐘及賽後20分鐘各發一班車，返回衛武營捷運站。

左營高鐵線搭乘地點在高鐵左營站(彩虹市集) ←→澄清湖棒球場公車站(公園路)。搭乘時間是下午5點15分發一班車前往至澄清湖棒球場；比賽結束後10分鐘發一班車返回左營高鐵站(彩虹市集)，另考量高鐵時間，如賽事於晚上8點50分仍尚未結束，發車時間為晚上8點250分。

高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，攜手在地企業引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。記者徐如宜／攝影
高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，攜手在地企業引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。記者徐如宜／攝影
高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，攜手在地企業引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。記者徐如宜／攝影
高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球，攜手在地企業引進更多職業運動賽事前進高雄，帶動高雄運動經濟發展。記者徐如宜／攝影
高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球。記者徐如宜／攝影
高雄市府運動發展局在澄清湖球場舉辦「該你上場」高雄挺職棒活動及開球。記者徐如宜／攝影

澄清湖 中華職棒 公車 陳其邁

延伸閱讀

SBL／藍心湄領軍、李玉璽開唱 齊赴高雄為九太加油

PLG／傳高雄漢神百貨將成第5隊 美女領隊成最大「嬌」點

PLG／第5隊最快5月有譜 高雄不只1企業有意加盟

太魯閣號事故網紅返左營住家 高雄警開道

相關新聞

白袍生涯下半場奉獻偏鄉 恆基「阿公」醫師許志新辭世

在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎的外科醫師許志新，本月初逝世，享壽84歲...

屏東小琉球海灘貨幣首登台 盼帶動減塑責任旅遊風

屏東小琉球淨灘換取精緻的海灘貨幣，再透過海灘貨幣至店家換取相對的購物折扣，是近年來觀光客到小琉球獨特的旅遊經驗，這股鼓勵...

高市議會「兄弟同台」 哥哥議員質詢、弟弟局長答詢

高市議會今進行農林部門業務質詢，新任的海洋局長張漢雄跟民進黨高雄市議員張漢忠是兄弟，這也是高雄市議會首次「兄弟同台」。張...

高市府強化促參開發案 110簽約公告4案民間投資達417億

高雄市政府推動促參及開發案件，財政局長陳勇勝今天在市政會議後表示，110年已簽約、公告中案件共有4件，其中2件地上權開發...

超踴躍！屏東縣未婚聯誼活動男報名115人 中籤率近2成

屏東縣政府人事處舉辦上半年度的未婚聯誼活動，將在4月24日在勝利星村文創生活園區舉辦，本月12日截止報名，男生人數爆滿有...

高雄青梅缺水長不大 農業局提收購計畫穩價格

高雄市議會今上午農林部門質詢，多名議員聚焦水果產銷問題，包括近期香蕉價格疑遭盤商打壓、梅子缺水長不大等，農業局長張清榮表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。