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屏東市新興景點人氣高 縣府推假日觀光公車

中央社 / 屏東縣14日電

屏東市區勝利星村、縣民公園及屏東縣立圖書館總館近1年來成為屏東市超夯景點，屏東縣政府除了闢建停車場增加停車空間外，並從5月1日首度推出屏東市區的假日觀光巡迴公車

屏東市近1年，因為勝利星村、屏東總圖及由舊紙漿廠蛻變而成的縣民公園陸續開放，成為超夯景點，再加上有「小歐洲」美名的職人町及縣府舉辦的三大日音樂會3天爆量10萬人次，屏東市正式成為觀光旅遊城市，大量的停車需求湧現。

交通旅遊處長黃國維表示，在停車空間上，目前縣府除已闢建4處臨時停車場增加400格汽車停車空間外，也輔以「加強周邊停車導引」、「規劃替代停車空間」、「新闢假日巡迴公車」等配套措施因應，未來更將增設CMS資訊可變系統，讓停車資訊更簡單明瞭。

黃國維表示，首度推出的假日觀光巡迴公車將從5月1日開始，從屏東轉運站發車，分別在勝利星村、縣政府、總圖及縣民公園設有停車站，縣府目前有3座停車場供民眾停車，民眾可以在縣府停車後，搭公車前往勝利星村、總圖及縣民公園。

黃國維表示，公車每45分鐘1班車，從上午9時至晚上9時，8公里內新台幣23元，最高40元。

黃國維表示，縣府自民國106年起積極爭取前瞻基礎建設-停車問題改善計畫，在屏東市共建置5場立體停車場工程，目前均已陸續施工中，完工後，將可提供1801格小汽車停車格，紓緩停車困境。

黃國維表示，在立體停車場工程還沒啟用前，縣府也積極利用閒置公有土地新闢路外平面停車場，包括屏東公園中華路、機場北路、和平路及勝利星村等4場路外平面停車場，共增加400格汽車停車格，以解決停車需求的燃眉之急。

屏東縣政府 停車場 公車

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