高市大推促參 特貿三及捷運O4站可望吸金近400億

高市府前兩年促參開發不理想，市府成立促參推動委員會並邀專家任委員，今年1月地上權招商案見成效，財政局今天指出目前公告促參有「特貿三」及捷運O4站，估投資約391億元。

高雄市政府財政局長陳勇勝於市政會議後指出，市府104年至107年都獲得財政部招商卓越獎，但是前兩年招商成果衰退，尤其109年的民間投資金額新台幣4.76億元，是6都排名最後。

市府109年9月將過去由府內機關代表組成的促參推動小組轉型成立促參推動委員會，聘請有實務經驗的專家學者擔任委員，提供貼近市場的專業諮詢及最公開透明的招商資訊。

他說，今年1月的地上權招商案已見成效，2件地上權開發案由新光人壽、全聯實業得標，民間投資金額約26.14億元，投資數額已是109年的5倍多。

他並指出，位在亞洲新灣區5G AIoT新創園區的「特貿三都市更新案」、捷運聯合開發的「高雄捷運O4站周邊土地開發案」，已公告招商中，預計民間投資金額有391.48億元。

財政局指出，今年還會陸續推出「捷運岡山路竹延伸線RK1站周邊商業區土地開發案」、「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案」等6個促參及開發案件公告招商，估計總投資金額約203.63億元。財政局歡迎投資者洽詢投資標的及計畫內容。