高市府強化促參開發案 110簽約公告4案民間投資達417億

高雄市政府推動促參及開發案件，財政局長陳勇勝今天在市政會議後表示，110年已簽約、公告中案件共有4件，其中2件地上權開發案分別由新光人壽、全聯實業得標，加上公告中的是前金區捷運04站周邊土地開發案及特貿三都更案，預計吸引民間投資金額達417億元。今年還有6案在規畫中。

高雄市104年至107年均獲財政部頒發招商卓越獎，在中央及地方政府中名列前茅，近年卻發生衰退情形。財 政局更直指109年民間投資金額僅4.76億，在六都排最後。市長陳其邁去年9月推動改革方案，將過去由府內機關代表組成的促參推動小組，轉型成立促參推動委員會，聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任委員，提供最貼近市場、最接地氣的專業諮詢，以及最公開透明的招商資訊。

高雄市副市長林欽榮擔任促參推動委員會召集人，定期召開促參推動委員會議，實質討論發現問題，跨局處問題即時處理，以最有效率的方式加強促參及開發案件的推動。

陳勇勝表示，高雄市府今年1月的地上權招商案件，展現初步成效，2件地上權開發案分別由新光人壽、全聯實業得標，預計民間投資金額共26.14億元；位在高雄5G AloT新創園區的「特貿三都市更新案」，還有首件捷運聯開的「高雄捷運O4站周邊土地開發案」，也正公告招商中，吸引許多開發業者的目光，預計民間投資金額可高達391.48億元。