快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超踴躍！屏東縣未婚聯誼活動男報名115人 中籤率近2成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
去年10月屏東縣府舉辦未婚聯誼活動情況。圖／屏東縣府提供
去年10月屏東縣府舉辦未婚聯誼活動情況。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府人事處舉辦上半年度的未婚聯誼活動，將在4月24日在勝利星村文創生活園區舉辦，本月12日截止報名，男生人數爆滿有115人報名，女性有36名報名，由於人數限制男女各20人，人事處將採抽籤方式，男性參加中籤率近2成。人事處說，今年上半年度報名人數踴躍，由於人數限制，將研議下半年度增加場次。

人事處指出，今年上半年度的未婚聯誼在三月訊息曝光後，男性一直報名都很踴躍，4月12日截止報名，男性有115人、女性36人報名，由於活動限制是男女各20人，共40人參與，將採抽籤方式，錄取者將會接到相關電話聯繫，請接到電話通知後，再匯款繳交報名費500元。

人事處說，今年消息一處後，70多歲媽媽跑到縣府辦公室，希望幫在外地工作的兒子報名參加，希望兒子能娶屏東女孩，後來報名截止後，這名媽媽昨天帶著兒子到人事處辦公室，特別詢問，有沒有報名成功。

人事處指出，由於人數眾多，將採抽籤方式，之後會再電話通知錄取者，接到通知後再來匯款繳交報名費500元。

今年度上半年報名的情況踴躍，也有外縣市高雄民眾報名參加，也有平日在高雄工作，戶籍在屏東等報名，縣府也研議下半年度是否增加場次。

人事處指出，疫情前，每年至少會辦一場未婚聯誼，舉辦未婚聯誼至少有8年，陸續接獲至少3對新人因為參與聯誼活動認識步上紅毯的喜訊。未婚聯誼參加對象，中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員。

屏東市勝利星村今年2月時擺設大型裝置花藝「心繫勝利」。圖／本報資料照
屏東市勝利星村今年2月時擺設大型裝置花藝「心繫勝利」。圖／本報資料照

聯誼 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東熱門景點夯交旅處：新闢假日觀光巡迴公車 5月上路

屏東備戰賽會已奪2金3銀4銅 共683名選手出征雲林

屏東九棚前村長陳坤隆 挪用7萬多元補助款 遭判2年徒刑

屏東檸檬價格起伏 運銷合作社：因遲不下雨

相關新聞

白袍生涯下半場奉獻偏鄉 恆基「阿公」醫師許志新辭世

在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎的外科醫師許志新，本月初逝世，享壽84歲...

超踴躍！屏東縣未婚聯誼活動男報名115人 中籤率近2成

屏東縣政府人事處舉辦上半年度的未婚聯誼活動，將在4月24日在勝利星村文創生活園區舉辦，本月12日截止報名，男生人數爆滿有...

高雄青梅缺水長不大 農業局提收購計畫穩價格

高雄市議會今上午農林部門質詢，多名議員聚焦水果產銷問題，包括近期香蕉價格疑遭盤商打壓、梅子缺水長不大等，農業局長張清榮表...

屏東熱門景點夯交旅處：新闢假日觀光巡迴公車 5月上路

屏東市區勝利星村、縣民公園等美景近期超夯，吸引民眾造訪，每到假日附近車位一位難求，屏東縣府交旅處除已闢建4處臨時停車場增...

影／台南日治「大菜市」整修完成 最早鋼筋建築超美

台南人口中傳統的「大菜市」、「市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」，經歷三年半的整修，目前已經完工驗收中，整棟...

開放高港 議員籲聯合中央組委員會

高雄市早期市港分治，近年推「市港合一」，時代力量議員林于凱昨指高雄港仍港歸港、市歸市，「很不開放」，建議市府聯合中央設立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。