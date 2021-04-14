超踴躍！屏東縣未婚聯誼活動男報名115人 中籤率近2成

屏東縣政府人事處舉辦上半年度的未婚聯誼活動，將在4月24日在勝利星村文創生活園區舉辦，本月12日截止報名，男生人數爆滿有115人報名，女性有36名報名，由於人數限制男女各20人，人事處將採抽籤方式，男性參加中籤率近2成。人事處說，今年上半年度報名人數踴躍，由於人數限制，將研議下半年度增加場次。

人事處指出，今年上半年度的未婚聯誼在三月訊息曝光後，男性一直報名都很踴躍，4月12日截止報名，男性有115人、女性36人報名，由於活動限制是男女各20人，共40人參與，將採抽籤方式，錄取者將會接到相關電話聯繫，請接到電話通知後，再匯款繳交報名費500元。

人事處說，今年消息一處後，70多歲媽媽跑到縣府辦公室，希望幫在外地工作的兒子報名參加，希望兒子能娶屏東女孩，後來報名截止後，這名媽媽昨天帶著兒子到人事處辦公室，特別詢問，有沒有報名成功。

人事處指出，由於人數眾多，將採抽籤方式，之後會再電話通知錄取者，接到通知後再來匯款繳交報名費500元。

今年度上半年報名的情況踴躍，也有外縣市高雄民眾報名參加，也有平日在高雄工作，戶籍在屏東等報名，縣府也研議下半年度是否增加場次。