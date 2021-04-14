高雄青梅缺水長不大 農業局提收購計畫穩價格

高雄市議會今上午農林部門質詢，多名議員聚焦水果產銷問題，包括近期香蕉價格疑遭盤商打壓、梅子缺水長不大等，農業局長張清榮表示，會介入了解香蕉價格，協助收購青梅，另協助5月將盛產的竹筍、荔枝等水果，爭取中央旱災補助。

高雄市議員林富寶、林義迪均表示，近期香蕉價格疑似遭到盤商打壓，希望農業局注意。張清榮說，香蕉價格疑遭打壓，初步了解，可能外銷日本的香蕉有被報導農藥殘留過高，可能影響盤商收購心態，但現在非量產，打壓到一公斤6元不合理，農業局有介入了解，也會跟旗美等產業農會商討對策。

高雄市議員朱信強則指，香蕉收入保險不合理，農戶保1公頃僅理賠8萬8千元，等於一分地8千8而已。張清榮表示，會再召集保險單位看能否降低保費等。

林義迪並指出，梅子缺水長不大，收成多是小粒果，雖產量大但小顆粒，盼市府多希望銷售梅子。張清榮說，今年雨少，梅子結果率高，但也因沒雨水，果子長大不起來，恐影響加工廠收購意願。

張清榮說，今年針對青梅收購已有計畫，將有協助農民860公噸收購計畫，穩住價格，如仍沒辦法穩住價格，會再跟農委會聯絡，可能再合作加碼收購500噸。

林義迪也提到，5月將進入玉荷包荔枝盛產季，短時間要大量銷售，盼市府予以協助。張清榮說，玉荷包荔枝較難管哩，今年開花率高約9成多，但結果率僅剩下6、7成，5月要收成可能會再減少。

張清榮說，荔枝15天內要採收完，否則過熟影響口感，市府每年舉辦評鑑比賽，5月底還有鳳荔文化觀光季促銷；至於外銷，日本市場要求農業零殘留、產銷履歷等，會由大樹區農會契作，承擔風險。另還有拍賣市場、盤商等收購通路，半個月要消化產量，市府會總動員運用所有管道。

高雄市議員張勝富表示，竹筍、荔枝、青梅、木瓜等5月將進入量產期，但苦無水，收成銳減，盼市府爭取旱災補助。張清榮允諾會請立委協助邀農委會現勘，爭取旱災補助。