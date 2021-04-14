屏東熱門景點夯交旅處：新闢假日觀光巡迴公車 5月上路

屏東市區勝利星村、縣民公園等美景近期超夯，吸引民眾造訪，每到假日附近車位一位難求，屏東縣府交旅處除已闢建4處臨時停車場增加400格汽車停車空間外，也輔以「加強周邊停車導引」、「規畫替代停車空間」、「新闢假日巡迴公車」等配套措施因應，未來將資訊可變系統，讓停車資訊更簡單明瞭，假日巡迴公車預計5月上路。

紙漿廠蛻變讓城市表情更豐沛的縣民公園、翻轉老建築光耀屏東品牌的勝利星村、絕美森林玻璃屋如夢似幻的屏東總圖、塗鴉壁畫展現歐式風格的職人町，新興景點吸引大量外縣市旅客來訪，而屏東市區內創意市集處處吸睛，周末出遊屏東堪稱假日首選，日前屏東三大日音樂節3天吸客逾10萬人次，超夯打卡景點及盛大活動讓停車需求湧現。

交旅處指出，2017年起爭取行政院前瞻基礎建設-停車問題改善計畫，運用補助及自籌款項在屏東市共建置5場立體停車場工程，均已陸續施工中，預計明年2月前將可全部完工，屆時將可提供1801格小汽車停車格，舒緩停車困境。

交旅處指出，立體停車場工程尚未啟用前，縣府積極利用閒置公有土地新闢路外平面停車場，屏東公園中華路、機場北路、和平路及勝利星村等4場路外平面停車場，共增加400格汽車停車格，以解決停車需求燃眉之急。

針對屏東總圖、屏東縣民公園、勝利星村3大景點周邊停車格位不足問題，交旅處加強周邊停車導引、規畫替代停車空間與新闢假日巡迴公車等三大改善措施，減少車輛因尋覓停車格位而耗時繞駛。