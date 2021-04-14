恆基醫療奉獻獎老醫師許志新辭世 遺願年輕人接棒

在恆春基督教醫院守護偏鄉18年、2018年榮獲醫療奉獻獎的外科醫師許志新月初辭世，享壽84歲。恆基表示，許志新最大的遺願就是有年輕人接棒，持續守護偏鄉恆春半島。

恆基人稱許志新「阿公」，18年前從嘉義榮民醫院副院長退休後，因看見恆春半島醫療的需要，與妻子進駐台灣尾，在恆基展開「白袍生涯的下半場」。18年來許志新為恆基外科與急診帶來新的改變，不僅提升民眾看診品質，也精進團隊的專業能力。

前院長陳志成曾在臉書（Facebook）po出高齡80多歲的許志新佝僂身軀為病人縫合傷口，他在文中提及這位滿頭白髮、彎著腰細心治療病人的醫師，「只要醫院有需要，從不推辭」，因此不論是早上7時的門診，還是晚上10時的急診，總看得到他穿梭在醫院的身影。

陳志成當時並說，「阿公」知道門急診缺醫師，所以就算身體不舒服，還是會奮不顧身地來看診，就算大家屢勸他多休息，但「阿公」總說「病人有需要，就要先滿足病人需要」。

恆基表示，當時從嘉義榮民醫院初到恆基時，「阿公」第一步就是先改造急診，面對毫無遮蔽的病床，為保護急診患者的隱私權，當時用屏風來遮蔽，讓病人可以安心地看診；而後也成立開刀房小組，透過刀房醫療人員的專業化，大大提升了服務的品質和安全性。

恆基表示，許志新曾說「自己老了，希望能有年輕醫師來接棒。只是在還沒有接棒的醫師來到前，他還是會留下來填滿每一個缺口。」

恆基盼望能夠有下一個「許志新醫師」，勇敢起身接棒來回應台灣尾需要，一如當年起身接棒的「阿公」。