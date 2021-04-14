水情嚴峻 高市4座焚化廠回饋游泳館19日起休館

高雄市水情自4月1日轉為橙燈，為確保達標節水、維持穩定供水，環保局所轄4座焚化廠回饋設施游泳館預計19日起全面關閉休館，未來視水情警報解除後再開放。

環保局今天指出，1日水情轉為橙燈，原本每日開放場次縮減為每日僅開放2場次，但是受到水情持續嚴峻的影響，4座回饋設施游泳館（中區、南區、岡山、仁武）自19日起全面關閉休館。

環保局指出，4座回饋設施游泳館採游泳池水全回收，以往每日用水量86噸；之前2場次不開放可以減少民眾淋浴、SPA及蒸氣烤箱的用水，可節省43噸水量，全面關閉，每日節水86噸，相當於280人或70個家庭的每日用水量。

環保局表示，暫停游泳館開放可以節水，呼籲民眾共體時艱，節約用水，並配合政府限水措施，以度過此嚴峻缺水期，未來待水情警報解除後，回饋設施泳館將再行開放。