高市蓮池潭乾旱水位略降 不影響滑水及龍舟賽

旱象嚴重，大高雄供水的主要水源高屏溪川流量持續下探，滯洪兼具休憩的蓮池潭水位也略降，部分湖底乾涸裸露，不過潭中央尚有2到3公尺水深，滑水、龍舟賽事及訓練不受影響。

旱象持續，高雄市主要水源高屏溪的川流量一再下探，今天的川流量每秒3.8立方公尺；另外，阿公店水庫的水位也持續下降，甚至休憩滯洪的蓮池潭有部分湖底裸露並出現乾涸龜裂的底泥。

市府觀光局指出，蓮池潭水位略有下降，龍虎塔附近的淺灘乾涸，不過滑水區一帶蓄水充足，滑水主題樂園水上活動不受影響。經營水上活動業者表示，蓮池潭水位略降近百公分，因為滑水台不在岸邊，所以水上活動不受影響，尤其近來天氣轉熱，依然有很多民眾喜歡滑水活動。

高雄市體育總會龍舟委員會總幹事朱文祥表示，農曆春節後即在蓮池潭水域展開龍舟練習與訓練，平日及假日都有公司及機關民眾練習集訓，前日還有「以龍舟會友、以立槳薈萃、以帆船繞標」，邀全國好手競賽，5月也有企業要在此舉辦龍舟賽活動。

有關水情不佳、水位下降，朱文祥指出，蓮池潭中央的水位尚有約2至3公尺深度。

蓮池潭附近的洲仔濕地水位也見略降，台灣濕地保護聯盟執行秘書呂芳宜告訴中央社記者，洲仔濕地是以抽水方式自蓮池潭引水，目前引水無虞；至於水質因部份植物有淨化功能，區內棲地及生態不受影響。