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白袍生涯下半場奉獻偏鄉 恆基「阿公」醫師許志新辭世

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
外科醫師許志新在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中最敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中最敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝

在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎的外科醫師許志新，本月初逝世，享壽84歲； 恆春同仁於4月11日在高雄殯儀館舉辦的告別式上，特別以詩歌「這一生最美的祝福」與「耶和華祝福滿滿」及禱告向敬重和懷念的「阿公」道別。

恆基院長黃健榮說，恆基人稱「阿公」的許志新醫師，18年前從嘉義榮民醫院副院長一職榮退，因為看見台灣尾的需要，住高雄的新志新同年便與妻子司繼珠進駐台灣尾，在恆基展開「白袍生涯的下半場」，18年來為恆基外科與急診帶來新的改變，不僅提升民眾看診品質，也精進團隊的專業能力。

當時66歲的許醫師因為一通與前院長陳雲址醫師的電話，選擇放下退休生活，起身回應恆春半島的需要，再一次披上白袍、踏上行醫路；深耕恆春半島18年的許志新，曾被恆基榮譽院長陳雲址稱讚「許醫師在醫學上的造就很了不起，外科出身的他在其他科也很專精」。

從嘉義榮民醫院初到恆基時，許志新第一步就是先改造急診，面對毫無遮蔽的病床，他為保護急診患者的隱私權，當時便運用了屏風來遮蔽，使病人可以安心地看診；而後也成立開刀房小組，透過刀房醫療人員的專業化，大大提升了服務的品質和安全性。

與他相處最久的資深同仁回憶「阿公放下身段的愛」，不看自己在醫界的位份、不看自己有多少豐功偉業，是將自己所能給的都給出去，是時間、專業，更是愛，180幾公分的阿公，在高大的外表下，有顆溫暖且為人著想的心。

許志新曾說「自己老了，希望能有年輕醫師來接棒，只是在還沒有接棒的醫師來到前，他還是會留下來填滿每一個缺口」，18年來，阿公不斷吸取新知，卻也不斷倒空自己，將自己的所學付出在需要的地方，直到生命終了。黃健榮說，恆基盼望能夠有下一個「許志新醫師」，勇敢起身接棒來回應台灣尾需要，一如當年起身接棒的阿公。

外科醫師許志新在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎時接受訪問。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎時接受訪問。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新（右二）在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中最敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新（右二）在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中最敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新（左）在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝
外科醫師許志新（左）在屏東恆春基督教醫院奉獻白袍生涯下半場18年，是同仁眼中敬業又親切的「阿公」醫師，於2018年榮獲第28屆醫療奉獻獎。記者潘欣中／翻攝

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