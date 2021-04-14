影／台南日治「大菜市」整修完成 最早鋼筋建築超美

台南人口中傳統的「大菜市」、「市定古蹟西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫」，經歷三年半的整修，目前已經完工驗收中，整棟在日治時期興建、台灣最早鋼筋混凝土建物之一，整修後重現百年來的美感，未來將繼續進行周邊商店與攤商的整理，讓古蹟在整修後仍能活化使用。

市長黃偉哲上午前往現場了解整修後的情況，多名議員及國華街的攤商也都到場，包括阿瑞意麵、江水號等攤商，都希望繼續留在原來的地方營業，擔心一旦搬移，台南著名的國華街美食將受到影響，黃偉哲表示將持續協調。

市政府文化資產管理處表示，位處中西區淺草商圈的市定古蹟「西市場」及附屬建築「香蕉倉庫」設立於明治時期，是當時南台灣最具規模的現代化市場。

市場原為木造建築，因風災倒塌於大正時期、1912年重建，成為台灣最早使用鋼筋混凝土建造的公有建築之一，迄今已百年歷史。

西市場當時是台南市區娛樂與民生用品供應中心，旁邊的附屬建物香蕉倉庫原來則是「魚賣場」，台灣漁業株式會社遷至運河邊後，改由台南青果同業組合管理，戰後則一度由農會承繼使用。

文資處表示，「西市場」在「修復技術」方面，是台南市大規模修復混凝土構造古蹟之首例，運用「層次」的概念進行檢測解體，使幾乎全面拆除的古蹟結構，得以達到過半保存的成果。

西市場也是繼國定古蹟台南州廳與台南地方法院後，再一次成功復原馬薩頂的案例；有別前例的是西市場特別採用鋼構做為核心進行復原，蘊含新舊融合的特殊美感。