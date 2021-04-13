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聯上集團插旗墾丁蓋飯店 地底滿是珊瑚礁自然寶藏

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
聯上集團接手國賓與縣府的墾丁公教會館BOT案，今年清明節前動工時，包商在基地陸續挖出大量珊瑚礁石，隨即通報墾管處。記者潘欣中／攝影
聯上集團接手國賓與縣府的墾丁公教會館BOT案，今年清明節前動工時，包商在基地陸續挖出大量珊瑚礁石，隨即通報墾管處。記者潘欣中／攝影

聯上集團接手國賓飯店與屏東縣政府的墾丁公教會館BOT開發案，去年取得建照日前動工時，挖出大量珊瑚礁，墾管處以珊瑚礁是「國家珍貴自然資產」要求移地暫放，施工完再回填；由於墾丁鵝鑾鼻公園賣店包商施工時，挖到5000年前的人類生活遺物、遺跡，被迫停工3年多，開發商慶幸不是挖到史前遺址，將會以玻璃地板方式設墾丁地質展示區，成為旅遊新亮點。

屏東縣政府所有的墾丁公教會館，位在最熱鬧的墾丁大街中段，於1975年興建完成，原供教師住宿使用，有34間套房，因建築設備老舊且經營形態僵化，2005年停止營業，縣府以BOT招商推動活化再利用，屬國家公園遊憩區乙種旅館用地的基地面積約1900多坪，許可年限50年，由國賓飯店得標，採綠建築並結合海洋、生態元素，朝環保、生態旅遊發展方向營運。

國賓飯店集團原定2016完工營運，因7年多來沒有動靜，工地一片荒蕪，被譏是「黃金蛟子地」；跨足建築、飯店、餐飲業的聯上集團，接手國賓與縣府的墾丁公教會館BOT案，去年取得建照；聯上將投入10億元，沿用Hotel dua的名稱打造123間客房的綠建築，預定2023年完工，今年清明節前動工時，包商在基地陸續挖出大量珊瑚礁，隨即通報墾管處。

墾管處表示，墾丁公教會館基地挖出的珊瑚礁是「國家珍貴自然資產」，所有權為政府，先前附近墾丁天主教活動中心施工時，也曾挖出大量珊瑚礁，都嚴令開發商不得載走，先移至墾丁家公園瓊麻展示館空地暫放，待完工時再運回回填，它也是水族業的最愛，一旦外運將依竊盜罪法辦。

開發商慶幸不是挖到史前遺址，因依文化資產保存法規定需停工，雇考古團隊展開考古調查，打亂程進度，墾丁鵝鑾鼻公園賣店包商3年多前施工時，挖到5000年前的人類生活遺物、遺跡，被迫停工；開發商表示會妥善運用成為具教育意義的旅遊亮點，除以玻璃地板方式設墾丁地質展示區，並設置咕咾石特色圍牆。

屏東縣政府 墾管處

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