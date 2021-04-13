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金鑽鳳梨金門縣農會開賣 限量300箱想買要快

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣的「金鑽鳳梨」以超高甜度享譽國際市場，每年外銷數量約3萬多公噸，現在金門民眾也吃的到。記者蔡家蓁／攝影
台灣的「金鑽鳳梨」以超高甜度享譽國際市場，每年外銷數量約3萬多公噸，現在金門民眾也吃的到。記者蔡家蓁／攝影

金門也買的到台灣高品質的鳳梨。金門縣農會與台灣好農平台合作，幫台南關廟鳳梨做行銷，讓金門縣消費者可吃當季的鳳梨，即日起至19日開放電話預購082-372847，20日起在縣農會特產中心限量300箱現場直購，每箱10公斤（6-8顆裝）優惠價500元，想買的民眾，動作要快。

金門縣農會今天上午舉辦「金鑽濃情-金鑽鳳梨品嚐記者會」，由新任理事長許玉昭偕常務監事蔡水游、總幹事文水成一起為「金讚鳳梨」站台促銷。

許玉昭表示，每年3至5月是台灣鳳梨盛產季，食當季的鳳梨有著金鑽的濃情，縣農會與台灣好農平台合作，一起為台南關廟鳳梨做促銷，她說4月第一波推出「金鑽濃情」，是台南關廟鳳梨，希望能幫助農民促銷農產品。未來，農會可透過好農平台，讓鄉親品嚐台南更多的農特產品。

金門縣農會表示，台灣在日治時期時設立鳳梨罐頭工廠，開啟台灣鳳梨事業，台灣光復後1970年是台灣鳳梨全盛時期，台灣的鳳梨罐頭也曾是外銷主力產品之一，但隨著工資高漲、成本提高，無法與東南亞等國家競爭逐漸轉為內銷鮮食為主的產業；經過台灣農業技術的品種改良，於民國87年4月10日將研發出新品種鳳梨，並正式命名台農17號俗稱「金鑽鳳梨」，這品種的鳳梨口感，最讓民眾喜愛且享譽國際，近年已占台灣鳳梨品種全產量的8成左右，每年外銷數量約3萬多公噸。

此次，縣農會開放預購的金鑽鳳梨每箱10公斤，約6至8顆裝，每箱售價499元，限量300箱，即日起至4月19日止在農會超市開放電話預購：082-372847，082-327324，聯絡人陳信衡。農會將於4月20日起發售及開放在金門縣農會特產中心現場直購。

縣農會與台灣好農平台合作，一起為台南關廟鳳梨做促銷，即日起至19日開放電話預購082-372847 。記者蔡家蓁／攝影
縣農會與台灣好農平台合作，一起為台南關廟鳳梨做促銷，即日起至19日開放電話預購082-372847 。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天上午舉辦「金鑽濃情-金鑽鳳梨品嚐記者會」，由新任理事長許玉昭（中）偕常務監事蔡水游（右）、總幹事文水成（左）一起為「金讚鳳梨」站台促銷。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天上午舉辦「金鑽濃情-金鑽鳳梨品嚐記者會」，由新任理事長許玉昭（中）偕常務監事蔡水游（右）、總幹事文水成（左）一起為「金讚鳳梨」站台促銷。 記者蔡家蓁／攝影

鳳梨 農會 金門

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