金鑽鳳梨金門縣農會開賣 限量300箱想買要快

金門也買的到台灣高品質的鳳梨。金門縣農會與台灣好農平台合作，幫台南關廟鳳梨做行銷，讓金門縣消費者可吃當季的鳳梨，即日起至19日開放電話預購082-372847，20日起在縣農會特產中心限量300箱現場直購，每箱10公斤（6-8顆裝）優惠價500元，想買的民眾，動作要快。

金門縣農會今天上午舉辦「金鑽濃情-金鑽鳳梨品嚐記者會」，由新任理事長許玉昭偕常務監事蔡水游、總幹事文水成一起為「金讚鳳梨」站台促銷。

許玉昭表示，每年3至5月是台灣鳳梨盛產季，食當季的鳳梨有著金鑽的濃情，縣農會與台灣好農平台合作，一起為台南關廟鳳梨做促銷，她說4月第一波推出「金鑽濃情」，是台南關廟鳳梨，希望能幫助農民促銷農產品。未來，農會可透過好農平台，讓鄉親品嚐台南更多的農特產品。

金門縣農會表示，台灣在日治時期時設立鳳梨罐頭工廠，開啟台灣鳳梨事業，台灣光復後1970年是台灣鳳梨全盛時期，台灣的鳳梨罐頭也曾是外銷主力產品之一，但隨著工資高漲、成本提高，無法與東南亞等國家競爭逐漸轉為內銷鮮食為主的產業；經過台灣農業技術的品種改良，於民國87年4月10日將研發出新品種鳳梨，並正式命名台農17號俗稱「金鑽鳳梨」，這品種的鳳梨口感，最讓民眾喜愛且享譽國際，近年已占台灣鳳梨品種全產量的8成左右，每年外銷數量約3萬多公噸。