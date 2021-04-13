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金鑽鳳梨跨海直送 好滋味金門民眾嚐得到

中央社 / 金門縣13日電

金門農會和台灣好農平台合作，並與產地台南關廟農民接軌，直送新鮮優質的金鑽鳳梨，每箱10公斤（約6至8顆裝）、限量300箱，今天起到19日接受預訂，20日開始發售。

縣農會今天在2樓會議室舉行「金鑽濃情-金門縣農會金鑽鳳梨品嚐會」，由農會理事長許玉昭主持，農會常務監事蔡水游和金門縣議員李養生等人參與。

許玉昭表示，每年3到5月是台灣鳳梨盛產季節，縣農會與台灣好農平台合作，協助行銷台南關廟鳳梨，大家一起挺農民，同時讓金門消費者吃得到當季鳳梨。農會總幹事文水成說，縣農會先前賣過雲林、花蓮的香蕉和釋迦，這次要讓金門民眾嚐嚐優質安全的鳳梨，大家互相合作，也讓金門農特產品有機會行銷台灣。

農會表示，1998年研發的「金鑽鳳梨」肉質細緻、酸度低、維生素C等微量元素高，還有鳳梨酵素，近年產量占台灣所有鳳梨品種產量近8成，國際外銷約3萬多公噸；特別的是，金鑽鳳梨除當水果食用外，入菜也相當美味。

這次農會接受預購的金鑽鳳梨限量300箱。許玉昭表示，如果銷路不錯及反應熱烈，會再向平台協商出更多的貨，與金門民眾分享金鑽鳳梨好滋味。

金鑽鳳梨每箱售價新台幣499元，今天起到19日農會超市開放電話預購：082-372847、082-327324。農會將於20日起發售，並開放在金門縣農會特產中心現場直購。

農會 鳳梨 金門

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