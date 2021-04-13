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金門木棉花王雖美但花絮擾民 縣府有請樹藝師摘除果實
木棉花雖美，但花絮飛舞可就不美！位在金城鎮市區的清金門總兵署內後方，有棵金門最為著名的木棉樹王，一朵朵木棉花燦爛繽紛逐漸的綻放，是金門春季物候的代表性地標，金門縣林務所今天表示，今年可能是氣候乾旱的關係，今年花況更勝往年，枝梢結實纍纍，為避免後續蒴果的棉絮造成環境問題，林務所特別邀請台灣樹木保育公司的樹藝師們爬樹摘除果實，也一併進行老樹健檢，預估工作時間約為4天，為確保作業安全，林務所特別呼籲鄉親及遊客這段時間，保持距離。
總兵署木棉樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺，枝下高約5.5公尺，據當地耆老傳述，木棉樹的樹齡超過300年；基於保護老樹及周邊古蹟安全，林務所歷年針對老樹進行棲地改良、樹勢自體拉撐保護措施、定期性的健檢及蒴果移除作業，讓老樹與周邊社區盡量保持友善關係。
林務所所長鐘立偉表示，木棉的果實成熟開裂後會有大量棉絮四處飄散，以往飄散的棉絮易造成民眾過敏反應，四周環境也因棉絮造成地面髒亂，居家紗窗卡滿棉絮，今年果實數量約1萬顆，配合果期在110年4月13-16日期間，邀請台灣樹木保育股份有限公司的攀樹師團隊，進行木棉樹蒴果摘除作業。
此次到場協助處理的樹藝師李勝倫表示，這次來採果主要工作人員有4名，均有取得樹藝師的國際認證，攀樹作業主要利用攀繩進行吊掛，對於樹體的傷害較小，果實摘除盡量以人力徒手作業，支梢部分則利用長鋸輔助；拆除果實需特別注意對人員、周邊環境及樹體可能造成的傷害，團隊有多年的工作經驗，總兵署的房舍也利用帆布進行基本的防護。
工作人員提醒，但木棉花果掉落仍會有噴飛等風險，現場雖有架設安全圍籬警戒，但提醒非工作人員切勿靠近工區，以免不慎受傷。
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