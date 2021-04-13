議員批治安工安亮紅燈 陳其邁盼予充分答詢

高雄市今晨4人遭槍擊，國民黨市議員火力全開批評治安，不滿槍枝氾濫。雖然市長陳其邁答詢以槍追人及溯源，仍挨批市政失能；陳其邁要再做說明未果，只能盼議員予充分答詢。

國民黨市議員陳美雅、陳若翠及宋立彬聯合詢，先是針對治安再批工安，也不滿空污及人口外流等。對於仁武區今晨槍擊案4人中彈，陳美雅怒指市府針對槍枝氾濫案曾提出槍枝溯源的方法但不具成效，至今高雄治安仍讓百姓不安。

陳其邁答詢市府會透過以槍追人、打擊幫派、加強員警裝備，以及中央和地方合作加強肅槍等做為防治。陳美雅不等陳其邁把答詢說完，持續批治安惡化，也猛轟工安事故死傷嚴重。

陳美雅不滿工安事件接二連三，死傷數十人，質詢市府是否禁止相關業承包工程等。陳其邁被要求答詢並續說明治安肅槍，即遭陳美雅制止，再批他答非所問，迴避問題等，不尊重議員及議會。

陳其邁語帶不悅表示，議員要求一問一答、即問即答卻不給詢答時間，2度促議員給予尊重。兩人言語交鋒不止，雙方你來我往，火藥味十足。

市議員陳若翠接著質詢，批評昨夜高雄岡山廢棄物掩埋場火警造成南高雄嚴重空污，質詢空氣品質惡化，猛烈批評工安、治安、環安等樣樣都不安。她直指市府的「四大優先」變成「四大皆空」，甚至近1年來，高雄市人口嚴重外流數千人。

宋立彬質詢批評陳其邁及團隊市政失能，卻用很多的時間在拚網路聲量成網紅。隨後宋立彬等人持標語及鮭魚紙板送給陳其邁，促市府團隊力爭上游、市政加油。